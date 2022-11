Salon aéronautique de Dallas : collision entre 2 avions d’époque

Deux avions militaires historiques sont entrés en collision et se sont écrasés au sol samedi lors d’un spectacle aérien à Dallas, ont déclaré des responsables fédéraux, envoyant des panaches de fumée noire dans le ciel. On ne savait pas combien de personnes se trouvaient à bord de l’avion ou si quelqu’un au sol avait été blessé.

Les équipes d’urgence se sont précipitées sur les lieux de l’accident à l’aéroport exécutif de Dallas.

Un Boeing B-17 Flying Fortress et un Bell P-63 Kingcobra sont entrés en collision et se sont écrasés vers 13h20, a indiqué la Federal Aviation Administration dans un communiqué. La collision s’est produite lors du spectacle Commemorative Air Force Wings Over Dallas.

Plusieurs vidéos publiées sur Twitter montraient deux avions semblant entrer en collision dans les airs avant qu’ils ne descendent rapidement, provoquant un grand incendie et des nuages ​​​​de fumée noire dans le ciel.

La FAA et le National Transportation Safety Board lançaient des enquêtes.