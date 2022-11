Salon aéronautique de Dallas : collision entre 2 avions d’époque

Deux avions militaires historiques sont entrés en collision et se sont écrasés au sol samedi lors d’un spectacle aérien à Dallas, explosant en une boule de flammes et envoyant des panaches de fumée noire dans le ciel. On ne savait pas combien de personnes se trouvaient à bord de l’avion ou si quelqu’un au sol avait été blessé.

Leah Block, porte-parole de Commemorative Air Force, qui a produit l’émission du week-end de la Journée des anciens combattants et était propriétaire de l’avion accidenté, a déclaré à ABC News qu’elle pensait qu’il y avait cinq membres d’équipage sur le bombardier B-17 Flying Fortress et un à bord du chasseur P-63 Kingcobra. avion. L’avion basé à Houston n’offrait pas de trajets aux clients payants à l’époque, a-t-elle déclaré.

Les équipes d’urgence se sont précipitées sur les lieux de l’accident à l’aéroport exécutif de Dallas, à environ 16 kilomètres du centre-ville. Des images d’actualités télévisées en direct de la scène ont montré des gens installant des cônes orange autour de l’épave froissée du bombardier, qui se trouvait dans une zone herbeuse.

Anthony Montoya a vu les deux avions entrer en collision.

“Je suis juste resté là. J’étais complètement choqué et incrédule”, a déclaré Montoya, 27 ans, qui a assisté au spectacle aérien avec un ami. “Tout le monde autour était haletant. Tout le monde éclatait en sanglots. Tout le monde était sous le choc.”

Le maire de Dallas, Eric Johnson, a déclaré que le National Transportation Safety Board avait pris le contrôle de la scène de l’accident avec la police locale et les pompiers en soutien.

“Les vidéos sont déchirantes”, a déclaré Johnson sur Twitter.

Le Boeing B-17 Flying Fortress et un Bell P-63 Kingcobra sont entrés en collision et se sont écrasés vers 13h20, a indiqué la Federal Aviation Administration dans un communiqué. La collision s’est produite lors du spectacle Commemorative Air Force Wings Over Dallas.

Victoria Yeager, la veuve du célèbre pilote d’essai de l’Air Force Chuck Yeager et elle-même pilote, était également présente au salon. Elle n’a pas vu la collision, mais a vu l’épave en feu.

“Il a été pulvérisé”, a déclaré Yeager, 64 ans, qui vit à Forth Worth.

“Nous espérions juste qu’ils étaient tous sortis, mais nous savions que non”, a-t-elle déclaré à propos des personnes à bord.

Le B-17, un immense bombardier quadrimoteur, était une pierre angulaire de la puissance aérienne américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et est l’un des avions de combat les plus célèbres de l’histoire des États-Unis. Le Kingcobra, un avion de chasse américain, a été utilisé principalement par les forces soviétiques pendant la guerre. La plupart des B-17 ont été mis au rebut à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il n’en reste qu’une poignée aujourd’hui, largement présentés dans les musées et les spectacles aériens, selon Boeing.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré que l’avion de chasse semblait voler dans le bombardier, le faisant s’écraser rapidement au sol et déclenchant une grosse boule de feu et de fumée.

“C’était vraiment horrible à voir”, Aubrey Anne Young, 37 ans, de Leander. Texas, qui a vu le crash. Ses enfants se trouvaient à l’intérieur du hangar avec leur père lorsque cela s’est produit. “J’essaie toujours de lui donner un sens.”

Une femme à côté de Young peut être entendue pleurer et crier hystériquement sur une vidéo que Young a téléchargée sur sa page Facebook.

La sécurité des spectacles aériens – en particulier avec les avions militaires plus anciens – est une préoccupation depuis des années. En 2011, 11 personnes ont été tuées à Reno, Nevada, lorsqu’un P-51 Mustang s’est écrasé sur des spectateurs. En 2019, un bombardier s’est écrasé à Hartford, dans le Connecticut, tuant sept personnes. Le NTSB a alors déclaré qu’il avait enquêté sur 21 accidents depuis 1982 impliquant des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, entraînant la mort de 23 personnes.

Wings Over Dallas se présente comme “le premier salon aéronautique américain de la Seconde Guerre mondiale”, selon un site Web annonçant l’événement. Le spectacle était prévu du 11 au 13 novembre, le week-end de la Journée des anciens combattants, et les invités devaient voir plus de 40 avions datant de la Seconde Guerre mondiale. Son programme du samedi après-midi comprenait des démonstrations de vol, notamment un “défilé de bombardiers” et des “escortes de chasseurs” mettant en vedette les B-17 et P-63.

Des vidéos d’événements précédents de Wings Over Dallas montrent des avions de combat d’époque volant à basse altitude, parfois en formation rapprochée, lors de simulations de mitraillage ou de bombardement. Les vidéos montrent également les avions effectuant des acrobaties aériennes.

La FAA a également lancé une enquête, ont indiqué des responsables.

——



Saignement signalé à Little Rock, Arkansas