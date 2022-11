Salon aéronautique de Dallas : collision entre 2 avions d’époque

Deux avions militaires historiques sont entrés en collision et se sont écrasés au sol samedi lors d’un spectacle aérien à Dallas, ont déclaré des responsables fédéraux, envoyant des panaches de fumée noire dans le ciel. On ne savait pas combien de personnes se trouvaient à bord de l’avion ou si quelqu’un au sol avait été blessé.

Anthony Montoya a vu les deux avions entrer en collision.

“Je suis juste resté là. J’étais complètement choqué et incrédule”, a déclaré Montoya, 27 ans, qui a assisté au spectacle aérien avec un ami. “Tout le monde autour était haletant. Tout le monde éclatait en sanglots. Tout le monde était sous le choc.”

Les équipes d’urgence se sont précipitées sur les lieux de l’accident à l’aéroport exécutif de Dallas, à environ 16 kilomètres du centre-ville de la ville.

Des images d’actualités télévisées en direct de la scène ont montré des gens installant des cônes orange autour de l’épave froissée du bombardier, qui se trouvait dans une zone herbeuse.

Le Boeing B-17 Flying Fortress et un Bell P-63 Kingcobra sont entrés en collision et se sont écrasés vers 13h20, a indiqué la Federal Aviation Administration dans un communiqué. La collision s’est produite lors du spectacle Commemorative Air Force Wings Over Dallas.

Le B-17, immense bombardier quadrimoteur, était une pierre angulaire de la puissance aérienne américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Kingcobra, un avion de chasse américain, a été utilisé principalement par les forces soviétiques pendant la guerre. La plupart des B-17 ont été mis au rebut à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il n’en reste qu’une poignée aujourd’hui, largement présentés dans les musées et les spectacles aériens, selon Boeing.

Plusieurs vidéos publiées sur Twitter montraient que l’avion de chasse semblait voler dans le bombardier, le faisant s’écraser rapidement au sol et déclenchant une grosse boule de feu et de fumée.

Wings Over Dallas se présente comme “le premier salon aéronautique américain de la Seconde Guerre mondiale”, selon un site Web annonçant l’événement. Le spectacle était prévu du 11 au 13 novembre, le week-end de la Journée des anciens combattants, et les invités devaient voir plus de 40 avions datant de la Seconde Guerre mondiale.

La FAA et le National Transportation Safety Board lançaient des enquêtes.