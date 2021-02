Salmond accuse le SNP de renverser les principes fondateurs de Holyrood dans une attaque fulgurante contre l’esturgeon

Alex Salmond a lancé une attaque fulgurante contre Nicola Sturgeon et a accusé son gouvernement de renverser les principes fondateurs de Holyrood.

L’ancien premier ministre a déclaré qu’un comité mis en place pour enquêter sur une enquête bâclée de la fonction publique sur des allégations de harcèlement sexuel contre lui avait été systématiquement entravé par l’administration de Mme Sturgeon qui, selon lui, était coupable d’une «suppression calculée et délibérée des preuves».

Il a également affirmé qu’il avait été laissé «étonné» de voir Mme Sturgeon cette semaine, apparemment remettre en question le verdict du jury après avoir été innocenté de toutes les accusations l’année dernière.

Mme Sturgeon a utilisé son exposé sur Covid pour dire simplement parce que M. Salmond avait été innocenté de toute criminalité, «cela ne veut pas dire que le comportement [women] s’est plaint de ne pas avoir eu lieu.

Donnant sa déclaration liminaire lors d’une comparution de témoin longtemps attendue devant la commission, M. Salmond a déclaré aux députés que «d’énormes temps, efforts et argent public» avaient été investis pour les empêcher de découvrir la vérité et que cela faisait partie d’un schéma plus large, a également vu une tentative de cacher des preuves avant son procès pénal.

Il a déclaré: «Pendant deux ans et six mois, cela a été un cauchemar. En fait, j’ai très envie de passer à autre chose, de tourner la page, de ne pas parler encore une fois d’une série d’événements qui ont été parmi les plus blessants auxquels une personne puisse faire face.

«Mais la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui, c’est que nous ne pouvons pas tourner cette page, pas avancer, tant que la prise de décision qui mine le système de gouvernement en Écosse ne sera pas résolue.

«Collectivement, ces événements mettent en lumière un gouvernement dont les actions ne sont plus fidèles aux principes d’ouverture, de responsabilité ou de transparence qui étaient les principes fondamentaux sur lesquels ce parlement écossais a été fondé. Je me souviens, j’étais là.

Il a ajouté que le comité avait été invité à faire son travail «les deux mains liées derrière le dos et les yeux bandés», «témoin après témoin ajustant les preuves sous serment».

Plusieurs fonctionnaires ayant témoigné dans le cadre de l’enquête ont par la suite dû corriger leur témoignage, bien qu’ils aient comparu sous serment.

M. Salmond a également attaqué le Crown Office pour son intervention controversée cette semaine, dans laquelle il a réussi à faire pression sur Holyrood pour censurer les preuves qu’il avait précédemment publiées. L’intervention risque d’entraver ce dont M. Salmond peut parler lors de la session de Holyrood.

Il a réfuté l’affirmation de Mme Sturgeon selon laquelle il était dans l’obligation de prouver ses allégations selon lesquelles un complot avait été lancé contre lui, affirmant que le comité avait plutôt été mis en place pour enquêter sur l’échec de la politique du gouvernement écossais.

M. Salmond a obtenu un contrôle judiciaire dans la fonction publique prouve contre lui, qu’un juge a jugé «entaché de partialité apparente»

Il a dit: «Je sais que le premier ministre affirme que je dois prouver un cas, je ne le fais pas. Il y a eu deux affaires judiciaires, deux juges, un jury. Dans cette enquête, c’est le gouvernement écossais, un gouvernement qui a déjà admis avoir agi illégalement, qui est en cours d’examen.

« J’ai regardé avec étonnement mercredi quand le premier ministre d’Ecosse a utilisé une conférence de presse de Covid pour remettre en question efficacement le résultat d’un jury. »

M. Salmond a ajouté: «Les échecs du leadership sont nombreux et évidents. Et pourtant, pas une seule personne n’a pris ses responsabilités, pas une seule démission, pas un seul licenciement. Pas même une admission. Au lieu de cela, nous avons des promotions, des extensions de contrats. »

Il a reçu plus de 500 000 £ de dommages-intérêts après avoir remporté le contrôle judiciaire.

M. Salmond, qui était premier ministre entre 2007 et 2014, a été innocenté des 13 accusations d’agression sexuelle lors de son procès en mars de l’année dernière.

Il a affirmé que des personnalités du SNP et du gouvernement écossais s’étaient entendues dans un complot visant à le faire tomber.

Mme Sturgeon a rejeté ses allégations de complot comme étant ridicules. Elle a affirmé que c’était son comportement envers les femmes, plutôt qu’un complot, qui était la «racine» des allégations auxquelles il était confronté.

Le premier ministre doit comparaître devant le comité mercredi la semaine prochaine.