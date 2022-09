Une action syndicale des travailleurs syndiqués du transport en commun à Vernon et Salmon Arm n’affectera pas les navetteurs pour le moment.

Les travailleurs du transport en commun, le personnel de bureau et les mécaniciens négocient un nouveau contrat depuis plus d’un an.

Gavin Davies, représentant national d’Unifor, a déclaré que même s’il n’y aura pas de grève qui affectera les itinéraires de transport en commun, les chauffeurs ne porteront pas leur uniforme et distribueront des brochures au public pour souligner les problèmes pour lesquels ils se battent. Ces questions comprennent des augmentations de salaire pour combler l’écart avec les travailleurs du transport en commun à Kelowna et Kamloops, ainsi que l’introduction d’un régime de retraite.

«Une grande partie du grand public croit que (les travailleurs du transport en commun) sont en fait des employés de BC Transit et qu’ils ont des régimes de retraite et qu’ils gagnent le même argent ou un argent similaire à ce qu’ils gagnent à Kelowna, et ce n’est pas vrai du tout, », a déclaré Davies.

Davies a déclaré que le syndicat rencontrera l’employeur le 18 septembre pour éventuellement parvenir à une résolution.

Il a déclaré que le syndicat se rendrait vendredi à la commission du travail pour traiter des niveaux de service essentiels en cas d’escalade des actions.

“Pour toute action professionnelle qui viendrait après cela, nous serions sûrs de donner au public un préavis aussi long que possible”, a déclaré Davies. “Donc, ne craignez rien, (les usagers du transport en commun) vont se rendre à l’école, ils vont se rendre au travail dans un avenir prévisible.”

Davies a déclaré qu’il pourrait encore y avoir des annulations d’itinéraires, mais ce ne serait que parce qu’il n’y a actuellement pas assez d’opérateurs pour conduire les bus – et cela fait partie du problème que le syndicat cherche à résoudre.

“Avec les taux de salaire, pourquoi quelqu’un voudrait-il venir conduire un bus alors qu’il peut gagner un dollar de l’heure de plus en conduisant un camion sans avoir à travailler le week-end, sans avoir à travailler la nuit”, a-t-il déclaré. “Nous essayons de combler l’écart en augmentant les salaires, en étant compétitifs et en offrant une pension et de meilleurs avantages sociaux, cela aidera à la rétention et nous n’aurons alors pas la pénurie de travailleurs que nous avons actuellement.”

Brendan Shykora

BC TransitSalmon ArmTransitVernon