Salmon Arm brillera avec la liste ROOTSandBLUES étoilée

Plus de 30 musiciens internationaux et vedettes canadiennes joueront la sérénade de Salmon Arm lors du 31e festival annuel ROOTSandBLUES cet été.

Du premier accord de Blue Rodeo le vendredi 17 août à la note finale de Sarah McLachlan le dimanche 20 août, la gamme stellaire d’artistes s’agrandit. En plus de ceux confirmés en mars, y compris des favoris du public tels que Hawksley Workman et Five Alarm Funk, 16 autres artistes viennent d’être annoncés pour divertir le public au parc des expositions de Salmon Arm et au-delà.

L’icône de la guitare canadienne Sue Foley, l’auteur-compositeur-interprète Abigail Lapell, l’auteur-compositeur de bonnes vibrations Boy Golden, le conteur et musicien Dallas Arcand, le marionnettiste et comédien autochtone DerRic Starlight, le groupe de bluegrass Jake Vaadeland et les Sturgeon River Boys, Les conteurs autochtones Kuksjammin et l’auteur-compositeur-interprète Little Miss Higgins.

Les fêtards tropicaux Mazacote, le duo de Saskatoon Munro & Patrick, le groupe préféré du festival Oral Fuentes Reggae Band, les auteurs-compositeurs-interprètes Rain August et Ryley Booth, le groupe roots et reggae les Spiritual Warriors, les stars roots les Hello Darlins et les légendes locales les Salmon Armenians complètent le groupe d’artistes nouvellement confirmés.

Avant que le talent n’arrive sur scène, cependant, ROOTSandBLUES commence la fête au centre-ville le jeudi 17 août avec un concert gratuit. Avec DJ Shub et Moontricks, la performance fait suite à une semaine de musique live prévue pour le Ross Street Plaza avant le festival, en commençant par le concert gratuit d’Oral Fuentes Reggae Band le lundi 14 août à 11h45.

« Nous ne pouvions pas penser à une meilleure façon de préparer le terrain pour ROOTSandBLUES qu’avec une performance intime mettant en vedette ces deux incroyables musiciens canadiens », a déclaré Kevin Tobin, directeur artistique de la Salmon Arm Folk Music Society, dans un communiqué de presse. « La musique live remplit les gens d’une telle énergie positive, et nous voulions partager cette expérience avec tous les membres de notre communauté. »

Des concerts ont lieu tous les jours au centre-ville jusqu’à ce que Melón Jiménez et Flamenco Project de Lara Wong concluent la série le samedi 19 août lors du marché hebdomadaire des fermiers.

« Bien sûr, ROOTSandBLUES ne se limite pas à ce qui se passe sur scène », a déclaré Tobin. « Nous avons des plans passionnants pour les ateliers de cette année, Plulk’w Place et les activités de la zone familiale que nous annoncerons dans les semaines à venir.

L’an dernier, le festival a accueilli plus de 30 000 personnes à Salmon Arm, dont plus de 600 bénévoles, vendeurs de nourriture, artisans et fournisseurs locaux.

Les laissez-passer de fin de semaine et de jour sont disponibles en ligne à rootsandblues.ca ou au 250-833-4096. Pour plus d’informations, suivez Salmon Arm ROOTSandBLUES sur Facebook et Instagram.

@willson_becca

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Musique liveRoots and Blues FestivalSalmon ArmShuswap