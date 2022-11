Salmon Arm accueillera plus de 55 BC Games en 2024

Salmon Arm a été choisi pour accueillir les 55+ BC Games.

Les villes hôtes ont été annoncées par la BC Seniors Games Society le lundi 7 novembre.

Salmon Arm accueillera les Jeux du 10 au 14 septembre 2024.

Dans un communiqué de presse, la BC Senior Games Society (BCSGS) a déclaré qu’elle prévoyait que les communautés hôtes “bénéficieraient d’un développement touristique et économique accru, ainsi que d’importants héritages tels que des bénévoles formés, une expérience d’accueil d’événements majeurs et une infrastructure nouvelle ou améliorée”.

“En 2017, une étude d’impact économique a révélé que les 55+ BC Games ont un impact de plus de 3,3 millions de dollars sur la communauté hôte”, a déclaré le BCSGS. “De plus, les communautés hôtes bénéficient du développement de la capacité d’accueillir de grands événements multisports en formant des bénévoles et en améliorant l’infrastructure grâce au programme Games Legacy.”

Vernon a accueilli les premiers 55+ BC Games en 1988.

La mission du BCSGS est d’améliorer la santé, le style de vie et l’image de la population de 55 ans et plus de la Colombie-Britannique.

« Félicitations aux communautés sélectionnées pour accueillir les 55+ BC Games », a déclaré Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport. « Ces Jeux sont une vitrine de compétences et de talents, et ils donnent aux communautés hôtes l’occasion de participer et de célébrer. Le sport et la vie active jouent un rôle important pour aider les gens à mener une vie plus saine et plus heureuse. »

Nanaimo accueillera les 55+ BC Games en 2025, Kamloops en 2026 et Surrey en 2027.

