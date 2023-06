Salman Rushdie va écrire un livre sur le fait d’avoir été poignardé sur scène

Salman Rushdie écrit un livre sur le fait d’avoir été poignardé sur scène à New York l’année dernière, une attaque qui l’a laissé aveugle d’un œil, a déclaré l’auteur au festival littéraire Hay.

« J’essaie d’écrire un livre sur l’attaque contre moi – ce qui s’est passé et ce que cela signifie, pas seulement sur l’attaque, mais autour d’elle », a-t-il déclaré dans une apparition zoom préenregistrée.

« Ce sera un livre relativement court, quelques centaines de pages. Ce n’est pas le livre le plus facile au monde à écrire, mais c’est quelque chose que j’ai besoin de dépasser pour pouvoir faire autre chose. Je ne peux pas vraiment commencer à écrire un roman qui n’a rien à voir avec ça… Alors je dois juste faire avec.

Salman Rushdie fait sa première apparition publique depuis l’attaque, louant les « héros » qui l’ont sauvé En savoir plus

Rushdie a passé six semaines à l’hôpital après l’attaque au couteau. En plus de sa perte de vision, des blessures à une main l’ont laissé avec un manque de sensation au bout des doigts, ce qui rend la dactylographie difficile.

L’homme soupçonné d’avoir poignardé Rushdie, Hadi Matar, a été inculpé de tentative de meurtre.

Rushdie a déclaré au public de Hay qu’il « allait bien » et qu’il était « gratifié » de la réponse positive à son dernier roman, Victory City, qui a été achevé avant l’attaque et publié après.

« Je ne tiens jamais rien pour acquis », a-t-il déclaré. « La plupart des gens semblent aimer le livre et cela signifie beaucoup. »

Rushdie a reçu cette année la médaille du festival Hay pour la prose pour Victory City. Lors d’une table ronde sur le roman, Margaret Atwood a déclaré que le livre « se lisait comme un conte de fées – et moins comme un conte de fées et plus comme la guerre des roses ». Le romancier turc Elif Shafak a déclaré qu’il s’agissait d’un « mélange de la politique et de la réalité les plus dures avec une immense imagination ».

Douglas Stuart, qui a remporté le prix Booker pour son premier roman, Shuggie Bain, a déclaré que c’était comme une « magnifique tapisserie » et qu’il y avait une « énorme richesse dans son travail qui est inégalée ».

Au moment de l’attaque contre Rushdie l’année dernière, le romancier avait vécu sans sécurité 24 heures sur 24 pendant deux décennies après avoir été contraint de se cacher pendant près de 10 ans lorsqu’une fatwa a été émise après la publication des Versets sataniques en 1988.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Signets Newsletter hebdomadaire gratuite Découvrez de nouveaux livres avec nos critiques d’experts, nos interviews d’auteurs et nos top 10. Des délices littéraires livrés directement chez vous « , »newsletterId »: »bookmarks », »successDescription »: »Nous vous enverrons des signets chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Au milieu des affirmations selon lesquelles le roman était anti-islamique, il y a eu de nombreuses protestations. Rushdie a fait face à des menaces de mort et le dirigeant iranien de l’époque, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, a appelé au meurtre de Rushdie, plaçant une prime de 3 millions de dollars (2,5 millions de livres sterling) sur la tête de l’auteur.

Plus tôt à Hay, l’artiste Tracey Emin a décrit l’horreur de son diagnostic de cancer de la vessie et de la chirurgie qui a suivi pour retirer sa vessie, son utérus, ses trompes de Fallope, ses ovaires, une partie de son côlon, son urètre et une partie de son vagin.

Elle avait accepté qu’elle allait mourir. « Rencontrer la mort ne m’a pas inquiété », a-t-elle déclaré, mais trois ans plus tard, elle était « vraiment, vraiment heureuse », plus créative, et une « meilleure artiste et un meilleur être humain ».

Elle a déclaré que l’ancien Premier ministre David Cameron avait été un fervent partisan des arts, mais depuis qu’il a démissionné, les conservateurs «ont complètement baisé les arts. Et le Labour n’a jamais vraiment aimé l’art.