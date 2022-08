Salman Rushdie sous ventilateur après avoir poignardé, pourrait perdre un œil

MAYVILLE, NY –

\Salman Rushdie est resté hospitalisé samedi après avoir été grièvement blessé lors d’une attaque au couteau, qui a suscité le choc et l’indignation d’une grande partie du monde, ainsi que des hommages et des éloges pour l’auteur primé qui, pendant plus de 30 ans, a fait face à des menaces de mort pour son roman “Les versets sataniques”.

Rushdie, 75 ans, a subi des dommages au foie, des nerfs sectionnés dans un bras et un œil, et était sous ventilateur et incapable de parler, a déclaré son agent Andrew Wylie vendredi soir. Rushdie risquait de perdre l’œil blessé.

Des auteurs, des militants et des représentants du gouvernement ont condamné l’attaque et cité le courage de Rushdie pour son plaidoyer de longue date en faveur de la liberté d’expression malgré les risques pour sa propre sécurité. Le collègue auteur et ami de longue date de Rushdie, Ian McEwan, l’a qualifié de “défenseur inspirant des écrivains et journalistes persécutés à travers le monde”, et l’acteur-auteur Kal Penn l’a cité comme un modèle “pour toute une génération d’artistes, en particulier pour beaucoup d’entre nous dans la diaspora sud-asiatique envers laquelle il a fait preuve d’une chaleur incroyable.”

La police a identifié le suspect comme étant Hadi Matar, 24 ans. Il a été arrêté après l’attaque de l’établissement Chautauqua, un centre d’éducation et de retraite à but non lucratif où Rushdie devait prendre la parole.

Les autorités ont déclaré que Matar est originaire de Fairview, New Jersey. Il est né aux États-Unis de parents libanais qui ont émigré de Yaroun, un village frontalier du sud du Liban, a déclaré le maire du village, Ali Tehfe, à l’Associated Press.

Rushdie, originaire de l’Inde qui a depuis vécu en Grande-Bretagne et aux États-Unis, est connu pour son style de prose surréaliste et satirique, à commencer par son roman lauréat du prix Booker de 1981, “Midnight’s Children”, dans lequel il a vivement critiqué l’Inde d’alors. premier ministre, Indira Gandhi. “Les versets sataniques” ont suscité des menaces de mort après sa publication en 1988, de nombreux musulmans considérant comme un blasphème une séquence de rêve basée sur la vie du prophète Mahomet, entre autres objections. Le livre de Rushdie avait déjà été interdit et brûlé en Inde, au Pakistan et ailleurs avant que le grand ayatollah iranien Ruhollah Khomeini ne publie une fatwa ou un édit en 1989 appelant à la mort de Rushdie.

Khomeiny est mort la même année où il a émis la fatwa, qui reste en vigueur. L’actuel chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, n’a jamais émis de fatwa pour retirer l’édit, bien que l’Iran ces dernières années ne se soit pas concentré sur l’écrivain.

Les enquêteurs s’efforçaient de déterminer si l’agresseur, né une décennie après la publication des “Versets sataniques”, avait agi seul.

Le gouvernement théocratique iranien et ses médias d’État n’ont donné aucune justification à l’agression. À Téhéran, certains Iraniens interrogés par l’AP ont salué l’attaque contre un auteur qui, selon eux, a terni la foi islamique, tandis que d’autres craignaient que cela n’isole davantage leur pays.

Un journaliste de l’AP a vu l’agresseur affronter Rushdie sur scène et le poignarder ou le frapper 10 à 15 fois alors que l’auteur était présenté. Le Dr Martin Haskell, un médecin qui faisait partie de ceux qui se sont précipités pour aider, a décrit les blessures de Rushdie comme “graves mais récupérables”.

Le modérateur de l’événement Henry Reese, 73 ans, co-fondateur d’une organisation qui propose des résidences aux écrivains confrontés à la persécution, a également été attaqué. Reese a subi une blessure au visage et a été soigné et sorti d’un hôpital, a indiqué la police. Lui et Rushdie avaient prévu de discuter des États-Unis comme refuge pour les écrivains et autres artistes en exil.

Un soldat de l’État et un adjoint du shérif du comté ont été affectés à la conférence de Rushdie, et la police de l’État a déclaré que le soldat avait procédé à l’arrestation. Mais après l’attaque, certains visiteurs de longue date du centre se sont demandé pourquoi il n’y avait pas de sécurité renforcée pour l’événement, étant donné les menaces contre Rushdie et une prime sur sa tête offrant plus de 3 millions de dollars à quiconque l’a tué.

Matar, comme d’autres visiteurs, avait obtenu un laissez-passer pour entrer sur le terrain de 750 acres de l’institution de Chautauqua, a déclaré Michael Hill, président de l’institution.

L’avocat du suspect, le défenseur public Nathaniel Barone, a déclaré qu’il était toujours en train de recueillir des informations et a refusé de commenter. La maison de Matar a été bloquée par les autorités.

Le rabbin Charles Savenor faisait partie des quelque 2 500 personnes présentes dans le public pour l’apparition de Rushdie.

L’agresseur a couru sur la plate-forme “et a commencé à frapper M. Rushdie. Au début, vous vous dites :” Qu’est-ce qui se passe ?” Et puis il est devenu très clair en quelques secondes qu’il était battu”, a déclaré Savenor. Il a dit que l’attaque a duré environ 20 secondes.

Une autre spectatrice, Kathleen James, a déclaré que l’agresseur était vêtu de noir, avec un masque noir.

Au milieu des halètements, les spectateurs ont été conduits hors de l’amphithéâtre extérieur.

L’attaque au couteau s’est répercutée depuis la paisible ville de Chautauqua jusqu’aux Nations unies, qui ont publié une déclaration exprimant l’horreur du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et soulignant que la liberté d’expression et d’opinion ne doit pas être combattue par la violence.

La mission iranienne auprès des Nations unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l’attaque de vendredi, qui a fait l’objet d’un bulletin d’information du soir à la télévision d’État iranienne. De la Maison Blanche, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a qualifié l’attaque de “répréhensible” et a déclaré que l’administration Biden souhaitait à Rushdie un prompt rétablissement.

Après la publication de “Les versets sataniques”, des manifestations souvent violentes ont éclaté dans le monde musulman contre Rushdie, qui est né en Inde dans une famille musulmane et s’est longtemps identifié comme un non-croyant, se qualifiant autrefois de “athée pur et dur”. .”

Au moins 45 personnes ont été tuées dans des émeutes à propos du livre, dont 12 personnes dans la ville natale de Rushdie, Mumbai. En 1991, un traducteur japonais du livre a été poignardé à mort et un traducteur italien a survécu à une attaque au couteau. En 1993, l’éditeur norvégien du livre a été abattu de trois balles et a survécu.

Les menaces de mort et la prime ont conduit Rushdie à se cacher dans le cadre d’un programme de protection du gouvernement britannique, qui comprenait un garde armé 24 heures sur 24. Rushdie a émergé après neuf ans d’isolement et a prudemment repris plus d’apparitions publiques, maintenant sa critique ouverte de l’extrémisme religieux dans son ensemble.

En 2012, Rushdie a publié un mémoire, “Joseph Anton”, sur la fatwa. Le titre vient du pseudonyme utilisé par Rushdie alors qu’il se cachait. Il a déclaré lors d’une conférence à New York la même année que les mémoires sont sortis que le terrorisme était vraiment l’art de la peur.

“La seule façon de le vaincre est de décider de ne pas avoir peur”, a-t-il déclaré.

L’institution Chautauqua, à environ 89 kilomètres au sud-ouest de Buffalo dans un coin rural de New York, a servi pendant plus d’un siècle de lieu de réflexion et d’orientation spirituelle. Les visiteurs ne passent pas par les détecteurs de métaux et ne subissent pas de contrôle des sacs. La plupart des gens laissent les portes de leurs chalets centenaires déverrouillées la nuit.

Le centre est connu pour sa série de conférences d’été, où Rushdie a déjà parlé.

Lors d’une veillée nocturne, quelques centaines d’habitants et de visiteurs se sont réunis pour la prière, la musique et un long moment de silence.

“La haine ne peut pas gagner”, a crié un homme.

L’Italie a rapporté de New York.