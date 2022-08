Salman Rushdie «sous ventilateur» après avoir poignardé – agent – News 24

Le romancier primé Salman Rushdie était sous ventilateur et incapable de parler vendredi soir après avoir été poignardé lors d’un événement public dans l’État de New York plus tôt dans la journée, a déclaré son agent Andrew Wylie.

L’auteur anglo-américain d’origine indienne, âgé de 75 ans, a longtemps reçu des menaces de mort de la part d’islamistes pour son travail.



“Les nouvelles ne sont pas bonnes” Wylie a déclaré dans un e-mail aux médias. «Salman perdra probablement un œil; les nerfs de son bras étaient sectionnés; et son foie a été poignardé et endommagé.

L’auteur a été poignardé au cou et au torse sur scène alors qu’il donnait une conférence à la Chautauqua Institution dans l’État américain de New York. Rushdie a été transporté par hélicoptère à l’hôpital après l’attaque.

Le major de la police de l’État de New York, Eugene Staniszewski, a identifié le suspect comme étant Hadi Matar, un homme de 24 ans de Fairview, New Jersey, qui a été arrêté sur place.















Staniszewski a ajouté que la police travaillait avec le FBI et le bureau du shérif local pour obtenir des mandats de perquisition pour le sac à dos et les appareils électroniques du suspect. “Nous n’avons aucune indication de motif pour le moment”, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que la police pense que le suspect a agi seul.

En 1989, l’ancien chef religieux iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, a publié un édit appelant à la mort de Rushdie pour avoir écrit “Les versets sataniques”, un roman que de nombreux musulmans considéraient comme offensant pour leur foi.

Le New York Post a cité vendredi des sources des forces de l’ordre disant que Matar avait publié des messages sur les réseaux sociaux en soutien à l’Iran et à son unité militaire d’élite, le Corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi qu’à “L’extrémisme chiite plus largement.”

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a condamné l’attentat à la vie de Rushdie comme “une attaque contre certaines de nos valeurs les plus sacrées – la libre expression de la pensée.”