Salman Rushdie se réveille et « articule » après avoir poignardé : officiel

L’auteur primé Salman Rushdie est éveillé et “articule” dans ses conversations avec les enquêteurs alors qu’il reste hospitalisé pour des blessures graves à la suite d’une attaque au couteau dans l’ouest de New York vendredi, a déclaré lundi à CNN un responsable de l’application des lois ayant une connaissance directe de l’enquête.

Rushdie, 75 ans, a subi une intervention chirurgicale d’urgence après qu’un homme l’aurait poignardé à plusieurs reprises avant sa conférence prévue à l’institution de Chautauqua, ont déclaré des responsables.

L’écrivain, dont les livres lui ont valu des récompenses, était conscient lundi et capable de répondre aux questions des enquêteurs, selon le responsable de l’application des lois.

On ne sait pas ce que Rushdie a dit aux enquêteurs à la suite de l’attaque qui a secoué le monde littéraire et provoqué une condamnation immédiate du monde entier.

L’auteur a subi trois coups de couteau au cou, quatre coups de couteau à l’estomac, des perforations à l’œil droit et à la poitrine et une lacération à la cuisse droite, a déclaré le procureur du comté de Chautauqua, Jason Schmidt, lors de la mise en accusation du suspect ce week-end. Rushdie pourrait perdre la vue de son œil droit, a-t-il noté, ajoutant que l’attaque était ciblée et planifiée à l’avance.

Le suspect de l’attaque, identifié comme Hadi Matar, 24 ans, aurait sauté sur la scène de l’établissement Chautauqua, à environ 70 miles au sud-ouest de Buffalo, New York, et s’est précipité vers Rushdie, le poignardant à plusieurs reprises, selon l’État de New York. Police. Le suspect a été retenu par des membres du public et du personnel qui l’ont forcé au sol jusqu’à ce qu’il soit arrêté par un policier de l’État.

La mère de Matar, Silvana Fardos, a déclaré au Daily Mail dans une interview que son fils, qui a grandi aux États-Unis et était extraverti, a fait un voyage d’un mois au Moyen-Orient en 2018 et est revenu comme un “introverti lunatique”. Elle a dit qu’elle n’avait pas découvert l’attaque au couteau jusqu’à ce que le FBI fasse une descente chez elle à Fairview, dans le New Jersey.

Les responsables pensent que Matar, qui vivait à Fairview, s’est rendu à Buffalo en bus et a utilisé une application de covoiturage pour rejoindre Chautauqua la veille de l’attaque, selon le responsable de l’application des lois qui a parlé à CNN.

Les enquêteurs ne savent pas où Matar a passé la nuit et ils travaillent avec l’institution pour parcourir les images de surveillance afin de déterminer s’il était près de la zone pendant la nuit, a ajouté le responsable.

Lors de son arrestation, Matar avait un faux permis de conduire, de l’argent, deux cartes-cadeaux prépayées Visa et pas de portefeuille, a déclaré le responsable à CNN. Matar a refusé de répondre aux questions des autorités lorsqu’il a été placé en garde à vue et a demandé un avocat, a déclaré le responsable de l’application des lois.

Le défenseur public Nathaniel Barone, qui représente Matar, a déclaré à CNN que son client avait été “très coopératif” et communiquait ouvertement.

Matar a plaidé non coupable des accusations de tentative de meurtre au deuxième degré et d’agression au deuxième degré avec l’intention de causer des blessures corporelles avec une arme mortelle, a déclaré Barone.

Rushdie a vécu dans la clandestinité après la publication de son roman “Les versets sataniques” en 1988, attirant les critiques de certains musulmans qui le considéraient comme sacrilège. Le défunt dirigeant iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, qui a décrit le livre comme une insulte à l’islam et au prophète de la foi Mahomet, a publié un décret religieux, ou fatwa, appelant à la mort de Rushdie en 1989.

Ce que l’on sait du suspect

Le motif de l’attaque reste incertain et les autorités examinent les objets qu’ils ont pris au domicile de Matar dans le New Jersey, selon la source des forces de l’ordre.

Fardos a déclaré au Daily Mail que des agents du FBI avaient saisi plusieurs objets, notamment un ordinateur, des livres et des couteaux dans l’appartement du sous-sol de son fils. Elle a dit qu’elle ne savait pas si son fils avait lu le livre de Rushdie.

Fardos, qui est libanaise et est née musulmane, a déclaré au média qu’elle pensait que Matar était devenu plus religieux depuis son voyage au Liban il y a environ quatre ans, et il l’avait critiquée pour ne pas l’avoir élevé d’une manière musulmane plus stricte.

“Je ne peux tout simplement pas croire qu’il était capable de faire quelque chose comme ça”, a déclaré sa mère au Daily Mail. “Comme je l’ai dit au FBI, je ne prendrai plus la peine de lui parler. Il est responsable de ses actes.”

Matar, qui n’a pas d’antécédents criminels documentés, est accusé d’avoir utilisé un couteau dans l’attaque, selon une plainte pour crime.

On ne sait toujours pas comment il a pu entrer dans l’événement armé d’un couteau. Il n’y a pas eu de fouilles de sécurité ni de détecteurs de métaux lors de l’événement, a déclaré un témoin que CNN n’a pas identifié car il a exprimé des inquiétudes pour sa sécurité personnelle.

Matar a été décrit comme quelqu’un de calme et principalement réservé à lui-même, selon des personnes qui ont interagi avec lui dans une salle de boxe à North Bergen, dans le New Jersey.

Desmond Boyle, le propriétaire du State of Fitness Boxing Club, a déclaré à CNN que Matar s’y était inscrit en avril.

“Vous connaissez ce regard, ce look” c’est le pire jour de votre vie “? Il est venu tous les jours comme ça”, a déclaré Boyle à CNN.

Roberto Irizarry, membre du gymnase, a déclaré à CNN que Matar était allé au gymnase environ trois ou quatre fois par semaine et était “un enfant très calme” qui restait seul.

Matar risque jusqu’à 32 ans s’il est reconnu coupable, a déclaré le procureur de district.

L’assaut contre le célèbre auteur lui a valu le soutien d’écrivains et de fonctionnaires du monde entier.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit “consterné” par l’attaque contre Rushdie, qui est également citoyen britannique.

“Consterné que Sir Salman Rushdie ait été poignardé alors qu’il exerçait un droit que nous ne devrions jamais cesser de défendre. En ce moment, mes pensées vont à ses proches.”

Rushdie a commencé à vivre sous la protection britannique après que l’Iran a émis la fatwa appelant à sa mort.

Lundi, le gouvernement iranien a nié tout lien avec l’attaque dans sa première réaction officielle.

“Nous ne considérons personne d’autre que (Rushdie) et ses partisans dignes de blâme et même de condamnation”, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, lors d’une conférence de presse télévisée.

Les responsables iraniens n’ont rien appris sur le suspect autre que ce que les médias américains ont rapporté, a déclaré Kanaani, selon les médias d’État iraniens. “Nous nions catégoriquement et sérieusement tout lien de l’agresseur avec l’Iran”, a ajouté Kanaani.

Le département d’État américain a dénoncé la position de l’Iran, affirmant que les commentaires sont “méprisables” et “dégoûtants”.

“Ce n’est un secret pour personne que le régime iranien a été au centre des menaces contre sa vie au cours des années maintenant”, a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price, qui a qualifié la “jubilation” de l’Iran face à l’attaque “absolument scandaleuse”.

“Nous voulons qu’il soit très clair que ce n’est pas quelque chose que nous pouvons tolérer”, a déclaré Price.

En 1998, le gouvernement iranien a cherché à se distancier de la fatwa en s’engageant à ne pas chercher à l’exécuter. Malgré cela, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a réaffirmé l’édit religieux.

En février 2017, sur le site officiel de Khamenei, on a demandé au chef suprême si la “fatwa contre Rushdie était toujours en vigueur”, ce à quoi Khamenei a confirmé qu’elle l’était, en disant : “Le décret est tel que l’imam Khomeiny a publié”.

