Salman Rushdie répond après qu’un utilisateur l’a accidentellement tagué dans Salman Khurshid Tweet

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? Eh bien, beaucoup au cas où vous partageriez votre nom avec une personnalité célèbre. Mais que se passe-t-il lorsque vous êtes tous les deux célèbres? Dans ce cas, deux personnes célèbres qui partagent le même nom semblaient troller une autre personne célèbre qui partageait le même nom après que certains utilisateurs de médias sociaux aient mélangé les poignées des personnalités.

Un conte de trois Salman

Tout a commencé lorsque le haut dirigeant du Congrès et ancien ministre des Affaires extérieures, Salman Khurshid, a publié un tweet sur le site de micro-blogging Twitter, partageant des photos de l’ancien Premier ministre indien Rajiv Gandhi et de son fils et chef du Congrès Rahul Gandhi. «L’ancien et futur roi de la démocratie» a écrit Khurshid.

Le tweet a suscité de nombreuses réponses de la part des partisans et des critiques du Congrès national indien. Dans l’un de ces tweet rédigé par un critique, cependant, l’utilisateur de Twitter semblait avoir confondu le chef du Congrès avec un autre célèbre Salman – l’écrivain primé Salman Rushdie. Marquant à tort Rushdie dans le message, l’utilisateur de Twitter nommé «Katu Satya» sur la plate-forme a écrit: «Attendez-vous à ce qu’un chamcha (acolyte) comme Salman Rushdie utilise le mot« roi »pour définir la démocratie».

Mis à part le mérite de ces critiques, le fait que l’utilisateur ait étiqueté le mauvais Salman a fait rire sur Twitter après que Rushdie lui-même ait répondu au tweet. Fidèle à son esprit, cependant, l’auteur de Midnight’s Children a marqué encore UN AUTRE célèbre Salman – l’acteur Salman Khan.

Répondant au tweet de Katu Satya, Rushdie a écrit: «Je pense que vous vous trompez de Salman. Je suis Salman Khan « .

L’échange est devenu viral sur Twitter avec beaucoup de partage en riant de la confusion.

Ce n’est pas la première fois que Salman Rushdie reçoit une haine injustifiée sur les réseaux sociaux en raison de son nom. S’adressant à News18 pour une interview en 2019, l’administrateur du célèbre compte parodique @RushdieExplained avait expliqué comment Rushdie avait reçu des courriers haineux de diverses personnes en raison de tweets émis par le compte parodique.

Pendant ce temps, le seul Salman restant pour répondre à la confusion est Salman Khan. Sera le Raadhe acteur effacer la confusion?

