Salman Rushdie : Louange, inquiétude en Iran ; gouvernement calme

Téhéran, Iran –

Les Iraniens ont réagi avec éloges et inquiétude samedi suite à l’attaque contre le romancier Salman Rushdie, la cible d’une fatwa vieille de plusieurs décennies par feu le guide suprême, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, appelant à sa mort.

On ne sait toujours pas pourquoi l’agresseur de Rushdie, identifié par la police comme Hadi Matar de Fairview, New Jersey, a poignardé l’auteur alors qu’il se préparait à prendre la parole lors d’un événement vendredi dans l’ouest de New York. Le gouvernement théocratique iranien et ses médias d’État n’ont attribué aucun motif à l’agression.

Mais à Téhéran, certains désireux de parler à l’Associated Press ont fait l’éloge d’une attaque visant un écrivain qui, selon eux, a terni la foi islamique avec son livre de 1988 “Les versets sataniques”. Dans les rues de la capitale iranienne, des images de feu l’ayatollah Ruhollah Khomeini regardent encore les passants.

“Je ne connais pas Salman Rushdie, mais je suis heureux d’apprendre qu’il a été agressé car il a insulté l’islam”, a déclaré Reza Amiri, un livreur de 27 ans. “C’est le sort de quiconque insulte les saintetés.”

D’autres, cependant, se sont inquiétés à haute voix que l’Iran pourrait devenir encore plus coupé du monde alors que les tensions restent élevées au sujet de son accord nucléaire en lambeaux.

“J’ai l’impression que ceux qui l’ont fait essaient d’isoler l’Iran”, a déclaré Mahshid Barati, un professeur de géographie de 39 ans. “Cela affectera négativement les relations avec beaucoup – même la Russie et la Chine.”

Khomeiny, en mauvaise santé au cours de la dernière année de sa vie après l’impasse de la guerre Iran-Irak des années 1980 qui a décimé l’économie du pays, a émis la fatwa sur Rushdie en 1989. L’édit islamique est intervenu au milieu d’un violent tumulte dans le monde musulman à propos du roman. , que certains considéraient comme faisant des suggestions blasphématoires sur la vie du prophète Mahomet.

“Je voudrais informer tous les musulmans intrépides du monde que l’auteur du livre intitulé ‘Versets sataniques’… ainsi que les éditeurs qui étaient au courant de son contenu, sont par la présente condamnés à mort”, a déclaré Khomeiny en février. 1989, selon Téhéran Radio.

Il a ajouté : “Quiconque est tué en faisant cela sera considéré comme un martyr et ira directement au paradis”.

Tôt samedi, les médias d’État iraniens ont souligné qu’un homme avait été identifié comme ayant été tué alors qu’il tentait d’exécuter la fatwa. Le ressortissant libanais Mustafa Mahmoud Mazeh est décédé lorsqu’un livre piégé qu’il avait fait exploser prématurément dans un hôtel londonien le 3 août 1989, il y a un peu plus de 33 ans.

Matar, l’homme qui a attaqué Rushdie vendredi, est né aux États-Unis de parents libanais qui ont émigré du village méridional de Yaroun, a déclaré le maire de la ville, Ali Tehfe, à l’AP.

Yaroun se trouve à seulement des kilomètres (miles) d’Israël. Dans le passé, l’armée israélienne a tiré sur ce qu’elle a décrit comme des positions de la milice chiite Hezbollah soutenue par l’Iran autour de cette zone.

Dans les kiosques à journaux samedi, les gros titres en première page ont proposé leur propre point de vue sur l’attaque. L’histoire principale de la ligne dure Vatan-e Emrouz couvrait ce qu’elle décrivait comme : “Un couteau dans le cou de Salman Rushdie”. Le titre du journal réformiste Etemad demandait : « Salman Rushdie proche de la mort ?

Le journal conservateur Khorasan portait une grande image de Rushdie sur une civière, son titre retentissant : « Satan sur le chemin de l’enfer ».

Mais la 15e Fondation Khordad – qui a mis la prime de plus de 3 millions de dollars américains sur Rushdie – est restée silencieuse au début de la semaine de travail. Les membres du personnel ont refusé de commenter immédiatement l’AP, renvoyant les questions à un fonctionnaire qui n’était pas au bureau.

La fondation, dont le nom fait référence aux manifestations de 1963 contre l’ancien shah d’Iran par les partisans de Khomeiny, se concentre généralement sur l’aide aux personnes handicapées et aux autres personnes touchées par la guerre. Mais elle, comme d’autres fondations connues sous le nom de «bonyads» en Iran, financées en partie par des biens confisqués à l’époque du shah, sert souvent les intérêts politiques des purs et durs du pays.

Les réformistes en Iran, ceux qui veulent libéraliser lentement la théocratie chiite du pays de l’intérieur et avoir de meilleures relations avec l’Occident, ont cherché à éloigner le gouvernement du pays de l’édit. Notamment, le ministre des Affaires étrangères du président réformiste Mohammad Khatami a déclaré en 1998 que « le gouvernement se dissocie de toute récompense qui a été offerte à cet égard et ne la soutient pas ».

Rushdie a lentement commencé à réapparaître dans la vie publique à cette époque. Mais certains en Iran n’ont jamais oublié la fatwa contre lui.

Samedi, Mohammad Mahdi Movaghar, un habitant de Téhéran de 34 ans, a décrit avoir un « bon pressentiment » après avoir vu Rushdie attaqué.

“C’est agréable et cela montre que ceux qui insultent les choses sacrées de nous, musulmans, en plus de la punition dans l’au-delà, seront également punis dans ce monde par les gens”, a-t-il déclaré.

D’autres, cependant, craignent que l’attaque – quelle que soit la raison pour laquelle elle a été menée – ne nuise à l’Iran alors qu’il tente de négocier son accord nucléaire avec les puissances mondiales.

Depuis que le président Donald Trump a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord en 2018, Téhéran a vu sa monnaie rial s’effondrer et son économie s’effondrer. Pendant ce temps, Téhéran enrichit l’uranium maintenant plus près que jamais des niveaux de qualité militaire au milieu d’une série d’attaques à travers le Moyen-Orient.

“Cela rendra l’Iran plus isolé”, a averti l’ancien diplomate iranien Mashallah Sefatzadeh.

Alors que les fatwas peuvent être révisées ou révoquées, l’actuel guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, qui a succédé à Khomeiny, ne l’a jamais fait.

“La décision prise à propos de Salman Rushdie est toujours valable”, a déclaré Khamenei en 1989. “Comme je l’ai déjà dit, c’est une balle pour laquelle il y a une cible. Il a été abattu. Il atteindra un jour tôt ou tard la cible.

Pas plus tard qu’en février 2017, Khamenei répondait laconiquement à cette question qui lui était posée : « La fatwa sur l’apostasie du maudit menteur Salman Rushdie est-elle toujours en vigueur ? Quel est le devoir d’un musulman à cet égard ?

Khamenei a répondu : « Le décret est celui que l’imam Khomeiny a publié.



Gambrell a rapporté de Dubaï, Émirats arabes unis. Les journalistes d’Associated Press Mehdi Fattahi à Téhéran, en Iran, et Kareem Chehayeb à Beyrouth ont contribué à ce rapport.