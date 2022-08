Salman Rushdie: Le monde réagit alors qu’un auteur controversé est poignardé dans l’État de New York | Nouvelles du monde

L’agression au couteau de l’auteur controversé Sir Salman Rushdie a été décrite comme “une atteinte à la liberté de pensée et d’expression”.

L’homme de 75 ans reste sous ventilateur après avoir été transporté par avion à l’hôpital et avoir subi des heures de chirurgie à la suite de l’attaque dans l’État de New York.

Et les messages de soutien affluent pour l’auteur britannique d’origine indienne.

Le romancier Ian McEwan a déclaré: “Cette attaque épouvantable contre mon cher ami Salman représente une attaque contre la liberté de pensée et d’expression.

“Ce sont les libertés qui sous-tendent tous nos droits et libertés. Salman a été un défenseur inspirant des écrivains et journalistes persécutés à travers le monde.”

Lire la suite:

Pourquoi Salman Rushdie est-il si controversé ?

Le Norvégien William Nygaard, qui a été grièvement blessé par balle en 1993 après avoir publié l’œuvre de Sir Salman, a déclaré: “C’est un auteur de premier plan qui a tant compté pour la littérature et il avait trouvé une belle vie aux États-Unis.”

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel a tweeté: “Choqué et consterné d’apprendre l’attaque non provoquée et insensée contre Sir Salman Rushdie.

“La liberté d’expression est une valeur qui nous est chère et les tentatives de la saper ne doivent pas être tolérées. Mes pensées vont à Sir Salman et à sa famille.”

Boris Johnson a déclaré: “Consterné que Sir Salman Rushdie ait été poignardé alors qu’il exerçait un droit que nous ne devrions jamais cesser de défendre.

“Nous espérons tous qu’il va bien.”

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré : « Aujourd’hui, le pays et le monde ont été témoins d’une attaque répréhensible contre l’écrivain Salman Rushdie. Cet acte de violence est épouvantable.

“Nous tous dans l’administration Biden-Harris prions pour son prompt rétablissement. Nous sommes reconnaissants aux bons citoyens et aux premiers intervenants d’avoir aidé M. Rushdie si rapidement après l’attaque et aux forces de l’ordre pour leur travail rapide et efficace, qui se poursuit. “

Et Suzanne Nossel, du groupe d’expression libre Pen America, a déclaré : “Bien que nous ne connaissions pas les origines ou les motifs de cette

attaque, tous ceux qui, dans le monde entier, ont répondu à la violence ou appelé à la violence sont coupables d’avoir légitimé

cet assaut contre un écrivain alors qu’il était engagé dans son travail essentiel de connexion aux lecteurs.”