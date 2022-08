Salman Rushdie “l’attaquant” Hadi Matar, 24 ans, “a poignardé l’auteur de Versets sataniques, lui laissant les nerfs coupés et des lésions hépatiques”

AUTEUR Salman Rushdie souffre de nerfs sectionnés et d’un foie endommagé après avoir été poignardé sur scène lors d’une conférence vendredi.

Hadi Matar, 24 ans, aurait attaqué Rushdie alors qu’il était présenté à un festival de littérature d’été à l’amphithéâtre de l’institution Chautauqua dans l’ouest de New York.

Le romancier Salman Rushdie a été poignardé alors qu’il parlait sur scène Crédit : Getty

Salman Rushdie est soigné après avoir été attaqué lors d’une conférence vendredi Crédit : AP : Associated Press

Des taches de ce que l’on pense être du sang sont marquées derrière un écran où Rushdie était assis Crédit : AP

Selon la police, Matar a pris d’assaut la scène et a commencé à attaquer l’auteur Crédit : AP

L’agresseur présumé de Rushdie a été identifié comme étant Hadi Matar, 24 ans, du New Jersey Crédit : AP : Associated Press

La police recherche maintenant des propriétés liées au suspect Crédit : Reuters

Les gens se rassemblent lors d’une veillée du soir pour prier pour Rushdie Crédit : AP : Associated Press

Rushdie est sous ventilateur et ne peut pas parler après l’incident, a déclaré son agent Andrew Wylie au New York Times.

“Les nouvelles ne sont pas bonnes”, a déclaré Wylie dans un e-mail.

“Salman va probablement perdre un œil ; les nerfs de son bras ont été sectionnés ; et son foie a été poignardé et endommagé.”

Matar, du New Jersey, avait un laissez-passer pour accéder à l’événement et est actuellement en détention. La police d’État a déclaré avoir récupéré un sac à dos sur les lieux ainsi que des appareils électroniques.

Le joueur de 24 ans aurait pris d’assaut la scène et aurait commencé à attaquer Rushdie – qui devait parler aux côtés de l’auteur Henry Reese.

Des témoins ont déclaré à AP News que Rushdie, 75 ans, est tombé à travers une barrière au sol et a été vu avec du sang sur les mains.

« Il était couvert de sang et il y avait du sang qui coulait sur le sol. J’ai juste vu du sang tout autour de ses yeux et couler sur sa joue”, a déclaré un témoin au NYT.

Des photos de l’événement montraient une foule se précipitant pour aider le romancier blessé. Le public aurait également taclé l’agresseur.

Le témoin oculaire John Mulherin, 80 ans, un avocat à la retraite de Glen Ellyn, dans l’Illinois, qui participait à l’événement, a déclaré au US Sun qu’un “silence de mort” s’était abattu sur le public après l’attaque.

“Salman Rushdie venait de sortir et il y a eu une énorme salve d’applaudissements. Il s’installait juste pour parler et venait de s’asseoir pour une séance de questions-réponses.

“Immédiatement après qu’ils se soient assis, un homme est sorti de la gauche de la scène et l’a poignardé”, a ajouté Mulherin.

NYSP a déclaré que Rushdie avait été poignardé au moins deux fois – une fois dans l’abdomen et dans le cou. Reese a subi une légère blessure à la tête.

Un journaliste de l’AP a déclaré avoir vu l’homme frapper ou poignarder l’auteur “10 à 15 fois”.

“Je ne pouvais pas voir d’où j’étais assis mais j’ai parlé avec une femme qui était plus proche et elle a vu du sang sur le sol”, a déclaré Mulherin.

« Il a été poignardé au cou, ce qui est si dangereux, comme vous le savez. Il y avait un silence de mort dans le public après l’attaque qui était juste palpable. Juste une vraie inquiétude.”

Une série de photos publiées sur Twitter par un témoin montre du personnel médical faisant rouler l’écrivain britannique sur une civière.

Selon Mulherin, Rushdie a été transporté d’urgence sur le court de tennis où l’hélicoptère ambulance avait atterri et transporté par avion à l’hôpital.

Une deuxième photo partagée montrait Matar portant un t-shirt à motif camouflage, un pantalon sombre et des baskets noires, et menotté derrière le dos.

Un témoin a déclaré au Daily Beast que son mari avait vu Rushdie “capable de marcher avec de l’aide” après l’embuscade.

Des centaines de personnes dans le public ont eu le souffle coupé à la vue de l’attaque et ont ensuite été évacuées.

Un deuxième témoin a déclaré à The Beast que Rushdie “venait de sortir et de s’asseoir” sur scène lorsqu’il a été attaqué par un individu que Pautler a décrit comme “lourd et portant un casque noir”.

L’état de Rushdie reste inconnu Crédit : Reuters

L’auteur Salman Rushdie est soigné par le personnel d’urgence après avoir été poignardé Crédit : Reuters

Salman Rushdie a été exilé d’Iran depuis la fin des années 80 en raison de son livre Les versets sataniques, que les musulmans qualifient d’offensant pour leur religion Crédit : Getty

La police a évacué le bâtiment après l’incident Crédit : AP

Une foule rassemblée à New York pour la veillée du soir Crédit : AP : Associated Press

Le spectateur a déclaré qu’il croyait que l’agresseur “frappait” Rushdie, mais qu’il s’est ensuite rendu compte qu’il “le poignardait”.

“Il ne m’a pas fallu longtemps pour réaliser qu’il ne frappait pas Rushdie parce que vous ne frappez pas avec le côté de votre main. C’est tellement surréaliste. Plus vous y pensez, plus cela semble effrayant”, a déclaré le témoin.

Un soldat affecté à l’événement a immédiatement placé le suspect en garde à vue.

Le mobile de l’attaque n’a pas été établi. La police n’a pas encore porté plainte contre Matar en attendant l’état de santé de Salman pour prendre une décision.

NYSP recherche actuellement des propriétés associées au suspect.

L’événement de la Chautauqua Institution a été présenté comme une discussion sur “les États-Unis en tant qu’asile pour les écrivains et autres artistes en exil et en tant que foyer de la liberté d’expression créative”.

Le lieu attire certains des auteurs, politiciens et scientifiques les plus éminents du monde pour parler à des milliers d’invités.

RÉGIME IRANIEN

Des sources ont déclaré au New York Post qu’une première enquête suggère que Matar est favorable au régime iranien et aux Gardiens de la révolution islamique.

Il y a deux jours à peine, un membre du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a été accusé d’avoir comploté pour tuer l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton.

Shahram, Poursafi, de Téhéran, a allégué qu’à partir d’octobre 2021, il avait tenté d’organiser le meurtre de Bolton, probablement en représailles au meurtre de Qassem Soleimani en janvier 2020.

Travaillant au nom de la Force Quds, Poursafi a tenté de payer 300 000 dollars à des personnes aux États-Unis pour le meurtre, selon le ministère de la Justice.

Le département a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Poursafi ait jamais été aux États-Unis. Il est toujours en fuite à l’étranger et est recherché par le FBI.

Pendant ce temps, des responsables du NYPD ont arrêté un homme avec un fusil d’assaut AK-47 chargé devant le domicile du journaliste irano-américain au franc-parler Masih Alinejad, 45 ans, à Brooklyn le 29 juillet.

Les responsables de l’application des lois ont observé Khalid Mehdiyev se comporter de manière suspecte près de la maison d’Alinejad, essayant d’ouvrir la porte d’entrée et jetant un coup d’œil par les fenêtres.

Alinejad a critiqué le gouvernement iranien pour son statut en matière de droits humains, en particulier les droits des femmes, et a fui le pays en 2009.

En 2020, des responsables iraniens ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux appelant à son enlèvement et à son retour dans la nation islamique.

LA FATWA IRANIENNE SUR RUSHDIE

Le livre de Rushdie, Les versets sataniques, est interdit en Iran depuis 1988, car de nombreux musulmans le considèrent comme offensant pour l’islam.

Les versets sataniques utilisent le réalisme magique et s’inspirent en partie de la vie du prophète Mahomet.

Il a passé environ 10 ans sous la protection de la police au Royaume-Uni, vivant dans la clandestinité après que le défunt dirigeant iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, ait émis une fatwa appelant à l’exécution de Rushdie.

Une prime de plus de 3 millions de dollars a été offerte à quiconque tue Rushdie.

Un groupe de fondamentalistes pro-iraniens du Hezbollah a brûlé une effigie de l’écrivain britannique Salman Rushdie en 1989 Crédit : AFP

Des femmes iraniennes sont vues tenant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire “Holly Coran” et “Kill Salman Rushdie” lors d’une manifestation de 1989 Crédit : AFP

Rushdie a rejeté cette menace à l’époque, affirmant qu’il n’y avait “aucune preuve” que des personnes étaient intéressées par la récompense.

Cependant, au fil des ans, il y a eu plusieurs tentatives d’assassinat ratées contre Rushdie, y compris des attaques contre plusieurs personnes liées à sa publication.

En 1991, le traducteur japonais Hitoshi Igarashi a été mortellement poignardé et un traducteur italien a également failli être tué dans une autre attaque.

En 2012, Rushdie a publié un mémoire, Joseph Anton, sur la fatwa.

Rushdie a été un porte-parole éminent de la liberté d’expression et des causes libérales.

Il est un ancien président de PEN America, qui a déclaré qu’il était “sous le choc et l’horreur” de l’attaque.

“Nous ne pouvons penser à aucun incident comparable d’attaque publique violente contre un écrivain littéraire sur le sol américain”, a déclaré la PDG Suzanne Nossel à AP News.

“Salman Rushdie a été ciblé pour ses paroles pendant des décennies mais n’a jamais bronché ni faibli.”