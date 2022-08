Salman Rushdie éteint le ventilateur, parle : agent

MAYVILLE, NY –

L’auteur de “The Satanic Verses”, Salman Rushdie, a été retiré d’un ventilateur et a pu parler samedi, un jour après avoir été poignardé alors qu’il se préparait à donner une conférence dans le nord de l’État de New York.

Rushdie est resté hospitalisé pour des blessures graves, mais son collègue auteur Aatish Taseer a tweeté dans la soirée qu’il était “hors du ventilateur et qu’il parlait (et plaisantait)”. L’agent de Rushdie, Andrew Wylie, a confirmé cette information sans donner plus de détails.

Plus tôt dans la journée, l’homme accusé de l’avoir agressé vendredi à l’établissement Chautauqua, un centre d’éducation et de retraite à but non lucratif, a plaidé non coupable de tentative de meurtre et d’agression dans ce qu’un procureur a qualifié de crime “préplanifié”.

Un avocat de Hadi Matar a plaidé en son nom lors d’une mise en accusation dans l’ouest de New York. Le suspect a comparu devant le tribunal vêtu d’une combinaison noire et blanche et d’un masque blanc, les mains menottées devant lui.

Un juge a ordonné sa détention sans caution après que le procureur de district Jason Schmidt lui ait dit que Matar, 24 ans, avait pris des mesures pour se mettre délibérément en position de nuire à Rushdie, obtenant un laissez-passer anticipé pour l’événement où l’auteur parlait et arrivant un jour plus tôt portant un faux IDENTIFIANT.

“Il s’agissait d’une attaque ciblée, non provoquée et planifiée contre M. Rushdie”, a déclaré Schmidt.

Le défenseur public Nathaniel Barone s’est plaint que les autorités avaient mis trop de temps à amener Matar devant un juge tout en le laissant “accroché à un banc de la caserne de la police d’État”.

“Il a ce droit constitutionnel à la présomption d’innocence”, a ajouté Barone.

Rushdie, 75 ans, a subi des dommages au foie et des nerfs sectionnés dans un bras et un œil, a déclaré Wylie vendredi soir. Il risquait de perdre l’œil blessé.

L’attaque a suscité le choc et l’indignation d’une grande partie du monde, ainsi que des hommages et des éloges pour l’auteur primé qui, pendant plus de 30 ans, a fait face à des menaces de mort pour “Les versets sataniques”.

Des auteurs, des militants et des représentants du gouvernement ont cité le courage de Rushdie et sa défense de longue date de la liberté d’expression malgré les risques pour sa propre sécurité. L’écrivain et ami de longue date Ian McEwan a qualifié Rushdie de “défenseur inspirant des écrivains et journalistes persécutés à travers le monde”, et l’acteur-auteur Kal Penn l’a cité comme modèle “pour toute une génération d’artistes, en particulier beaucoup d’entre nous dans la diaspora sud-asiatique envers qui il a fait preuve d’une chaleur incroyable.”

Le président américain Joe Biden a déclaré samedi dans un communiqué que lui et la première dame Jill Biden étaient “choqués et attristés” par l’attaque.

“Salman Rushdie – avec sa perspicacité dans l’humanité, avec son sens inégalé de l’histoire, avec son refus d’être intimidé ou réduit au silence – représente des idéaux essentiels et universels”, indique le communiqué. “Vérité. Courage. Résilience. La capacité de partager des idées sans peur. Ce sont les éléments constitutifs de toute société libre et ouverte.”

Rushdie, originaire de l’Inde qui a depuis vécu en Grande-Bretagne et aux États-Unis, est connu pour son style de prose surréaliste et satirique, à commencer par son roman “Midnight’s Children”, lauréat du Booker Prize en 1981, dans lequel il a vivement critiqué le Premier ministre indien de l’époque. , Indira Gandhi.

“Les versets sataniques” ont suscité des menaces de mort après sa publication en 1988, de nombreux musulmans considérant comme un blasphème une séquence de rêve basée sur la vie du prophète Mahomet, entre autres objections. Le livre de Rushdie avait déjà été interdit et brûlé en Inde, au Pakistan et ailleurs avant que le grand ayatollah iranien Ruhollah Khomeini ne publie une fatwa, ou édit, appelant à la mort de Rushdie en 1989.

Khomeiny est mort la même année, mais la fatwa reste en vigueur. L’actuel chef suprême de l’Iran, Khamenei, n’a jamais émis de fatwa lui-même pour retirer l’édit, bien que l’Iran ces dernières années ne se soit pas concentré sur l’écrivain.

Les enquêteurs s’efforçaient de déterminer si le suspect, né une décennie après la publication des “Versets sataniques”, avait agi seul.

Le procureur de district Schmidt a fait allusion à la fatwa comme un motif potentiel pour s’opposer à la libération sous caution.

“Même si ce tribunal devait fixer une caution d’un million de dollars, nous courons le risque que la caution puisse être respectée”, a déclaré Schmidt.

“Ses ressources ne comptent pas pour moi. Nous comprenons que le programme qui a été mis en œuvre hier est quelque chose qui a été adopté et qu’il est sanctionné par des groupes et des organisations plus importants bien au-delà des frontières juridictionnelles du comté de Chautauqua”, a déclaré le procureur.

Barone, le défenseur public, a déclaré après l’audience que Matar communiquait ouvertement avec lui et qu’il passerait les prochaines semaines à essayer d’en savoir plus sur son client, notamment s’il avait des problèmes psychologiques ou de dépendance.

Matar est de Fairview, NJ Rosaria Calabrese, directrice du State of Fitness Boxing Club, une petite salle de sport à proximité de North Bergen, a déclaré que Matar a rejoint le 11 avril et a participé à environ 27 séances de groupe pour les débutants cherchant à améliorer leur condition physique avant d’envoyer un e-mail il y a quelques jours pour lui dire qu’il voulait annuler son adhésion car “il ne reviendrait pas avant un moment”.

Le propriétaire du gymnase, Desmond Boyle, a déclaré qu’il n’avait vu “rien de violent” chez Matar, le décrivant comme poli et calme, mais quelqu’un qui avait toujours l’air “extrêmement triste”. Il a déclaré que Matar avait résisté aux tentatives de sa part et d’autres de l’accueillir et de l’engager.

“Il avait ce regard à chaque fois qu’il entrait. On aurait dit que c’était le pire jour de sa vie”, a déclaré Boyle.

Matar est né aux États-Unis de parents émigrés de Yaroun, dans le sud du Liban, a déclaré le maire du village, Ali Tehfe, à l’Associated Press.

Des drapeaux du groupe militant chiite soutenu par l’Iran, le Hezbollah, sont visibles dans tout le village, ainsi que des portraits du chef Hassan Nasrallah, de Khamenei, de Khomeiny et du général iranien tué Qassem Soleimani.

Les journalistes en visite à Yaroun samedi ont été priés de partir. Les porte-parole du Hezbollah n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le gouvernement théocratique iranien et ses médias d’État n’ont attribué aucun motif à l’attaque. À Téhéran, certains Iraniens interrogés par l’AP ont salué l’attaque contre un auteur qui, selon eux, a terni la foi islamique, tandis que d’autres craignaient que cela n’isole davantage leur pays.

Vendredi, sur AP, un journaliste a vu l’agresseur poignarder ou frapper Rushdie environ 10 ou 15 fois.

Le modérateur de l’événement, Henry Reese, 73 ans, a subi une blessure au visage et a été soigné et sorti d’un hôpital, a indiqué la police. Lui et Rushdie avaient prévu de discuter des États-Unis comme refuge pour les écrivains et autres artistes en exil.

Un soldat de l’État et un adjoint du shérif du comté ont été affectés à la conférence de Rushdie, et la police a déclaré que le soldat avait procédé à l’arrestation. Mais par la suite, certains visiteurs de longue date de l’institution de Chautauqua se sont demandé pourquoi la sécurité n’était pas renforcée compte tenu des menaces contre Rushdie et d’une prime de plus de 3 millions de dollars sur sa tête.

Samedi, le centre a déclaré qu’il renforçait la sécurité grâce à des mesures telles que l’exigence de pièces d’identité avec photo pour acheter des laissez-passer, qui pouvaient auparavant être obtenus de manière anonyme. Les clients entrant dans l’amphithéâtre où Rushdie a été attaqué se verront également interdire de porter des sacs de tout type.

Les changements, ainsi qu’une présence accrue de policiers armés sur les terrains bucoliques, ont été un choc pour les Chautauquans qui apprécient depuis longtemps l’atmosphère décontractée pour laquelle la colonie de vacances de près de 150 ans est connue.

La nouvelle de l’attaque au couteau a suscité un regain d’intérêt pour “The Satanic Verses”, qui figurait en tête des listes de best-sellers après la publication de la fatwa en 1989. Samedi après-midi, le roman se classait au 13e rang sur Amazon.com.

Les menaces de mort et la prime auxquelles Rushdie a été confronté à propos du livre après sa publication l’ont conduit à se cacher dans le cadre d’un programme de protection du gouvernement britannique, qui comprenait un garde armé 24 heures sur 24. Après neuf ans d’isolement, Rushdie a prudemment repris plus d’apparitions publiques.

En 2012, il a publié un mémoire sur la fatwa intitulé “Joseph Anton”, le pseudonyme qu’il a utilisé lorsqu’il se cachait.

Il a déclaré lors d’une conférence à New York cette année-là que le terrorisme était vraiment l’art de la peur: “La seule façon de le vaincre est de décider de ne pas avoir peur.”

L’Italie a rapporté de New York. Le journaliste d’Associated Press, Kareem Chehayeb, a contribué à ce reportage depuis Beyrouth.