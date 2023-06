Salman Rushdie et Cheryl Strayed parmi les partisans de l’initiative anti-censure

NEW YORK (AP) – Salman Rushdie, Cheryl Strayed, Carl Hiassen et Ibram X. Kendi font partie des centaines d’auteurs qui ont approuvé une annonce de l’American Library Association et de l’Association of American Publishers qui attire l’attention sur le 70e anniversaire d’un Freedom à lire Déclaration publiée par les éditeurs de livres et les bibliothécaires au plus fort de l’ère McCarthy.

Alors que les interdictions de livres ont augmenté dans tout le pays au cours des deux dernières années, les associations de bibliothèques et d’édition exhortent « tous les membres de la communauté du livre » à affirmer leur engagement envers la déclaration de juin 1953, qui comprend des propositions telles que « Il est dans l’intérêt public des éditeurs ». et les bibliothécaires pour rendre disponible la plus grande diversité de points de vue et d’expressions, y compris ceux qui sont peu orthodoxes, impopulaires ou considérés comme dangereux par la majorité.

L’annonce de presse de dimanche se lit en partie comme suit : « Aujourd’hui, alors que nous sommes aux prises avec une nouvelle vague de censure dans les écoles, les bibliothèques et les librairies ciblant un large éventail d’expressions, y compris la fiction et la non-fiction, la déclaration de liberté de lecture reste une défense importante de la liberté écrire, publier et enquêter.

Les partisans de l’initiative incluent également Jennifer Egan, Ron Chernow, Jodi Picoult, ainsi que des organisations telles que Penguin Random House, Simon & Schuster, la Authors Guild et l’American Booksellers Association.

The Associated Press