Salman Rushdie est retiré du ventilateur et parle et plaisante un jour après que Hadi Matar a poignardé l’auteur de “The Satanic Verses”

SALMAN Rushdie a été retiré d’un ventilateur et parle un jour après avoir été poignardé 15 fois.

Rushdie reste hospitalisé après avoir subi de graves blessures, notamment des dommages au foie et des nerfs sectionnés dans un bras et un œil.

Salman Rushdie a été retiré d’un ventilateur Crédit : Getty Images – Getty

Aatish Taseer, un collègue auteur, a tweeté samedi que Rushdie était « hors du ventilateur et parlait (et plaisantait) ». L’agent de Rushdie a confirmé la nouvelle.

Plus tôt samedi, l’agresseur accusé de Rushdie a plaidé non coupable après avoir prétendument poignardé l’auteur 15 fois.

Hadi Matar, 24 ans, a été accusé de tentative de meurtre et d’agression après avoir infligé l’horrible attaque alors que Rushdie était sur scène se préparant à donner une conférence vendredi.

La police avait identifié le suspect comme étant Matar, qui avait été arrêté après l’attaque de l’établissement Chautauqua, un centre d’éducation et de retraite à but non lucratif.

Un avocat de Matar a plaidé non coupable en son nom lors d’une audience de mise en accusation à New York.

Matar a comparu devant le tribunal vêtu d’une combinaison noire et blanche et d’un masque blanc. Ses mains étaient menottées devant lui.

Il a été interpellé hier soir et placé en détention provisoire sans caution, a déclaré le bureau de Chautauqua Co. DA. La police de l’État de New York a déclaré samedi que Matar de Fairview, New Jersey, était détenu à la prison du comté de Chautauqua.

L’attaque sanglante contre l’auteur a suscité le choc et l’indignation d’une grande partie du monde, ainsi que des hommages et des éloges pour l’auteur primé qui, depuis plus de 30 ans, a fait face à des menaces de mort pour son roman Les versets sataniques.

Les enquêteurs ont travaillé pour déterminer si l’agresseur présumé, né une décennie après la publication des Versets sataniques, a agi seul.

Les forces de l’ordre américaines ont révélé hier soir qu’une première enquête suggérait que Matar était favorable au régime iranien et aux Gardiens de la révolution islamique, a rapporté le New York Post.

Il est né aux États-Unis de parents libanais qui ont émigré de Yaroun, un village frontalier du sud du Liban, a déclaré son maire, Ali Tehfe.

Un soldat de l’État et un adjoint du shérif du comté avaient été affectés à la conférence de Rushdie, et la police a confirmé que le soldat avait attrapé l’homme.

Mais après l’attaque, certains visiteurs de longue date du centre se sont demandé pourquoi il n’y avait pas de sécurité renforcée pour l’événement, étant donné la prime sur sa tête offrant plus de 3 millions de dollars à quiconque l’a tué.

LIBERTÉ ARTISTIQUE

Alors que Rushdie reste à l’hôpital, la dictature iranienne a célébré l’attaque d’horreur – le qualifiant d ‘”apostat” et “d’hérétique” alors qu’elle louait son agresseur pour “avoir déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau”.

Il y a plus de trois décennies, le régime a appelé à l’assassinat de Rushdie, le forçant à se cacher.

Le journal iranien ultra-conservateur Kayhan a salué le coup de couteau alors que son chef Hossein Shariatmadari a décrit Rushdie comme “dépravé”.

Il a déclaré: “Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l’apostat et dépravé Salman Rushdie à New York.

« Baisons les mains de celui qui a déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau.

Et dans un avertissement effrayant, son rédacteur en chef vengeur a averti samedi que l’ancien président américain Donald Trump et l’ex-secrétaire d’État Mike Pompeo “sont les prochains”.

FARS News, un autre média appartenant au régime, a accusé Rushdie d’avoir “insulté le Prophète de l’Islam (PSL)” avec le “contenu anti-religieux” du livre.

Rushdie était présenté pour donner une conférence à des centaines de personnes sur la liberté artistique lorsque l’homme s’est précipité sur scène et s’est jeté sur le romancier.

Les participants horrifiés se sont précipités à son aide avec des images de la scène montrant Rushdie allongé sur la scène alors qu’une foule l’entourait.

On pouvait voir du sang éclaboussé sur un écran dans l’amphithéâtre et sur une chaise sur laquelle Rushdie était assis.

Il a ensuite été transporté par avion à l’hôpital.