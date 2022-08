Salman Rushdie est attaqué sur scène dans l’ouest de New York.

Vendredi matin vers 10 h 47, M. Rushdie venait de s’asseoir sur scène avec le modérateur de la discussion, M. Reese, le co-fondateur d’un organisme à but non lucratif de Pittsburgh, City of Asylum, un programme de résidence pour les écrivains exilés, lorsqu’un homme se sont précipités sur scène et ont attaqué M. Rushdie, ont déclaré la police et plusieurs témoins. Les membres du public ont haleté et ont bondi sur leurs pieds.

Mary Newsom, qui a assisté à la conférence, a déclaré que certaines personnes ont d’abord pensé qu’il pourrait s’agir d’une cascade. “Ensuite, il est devenu évident que ce n’était clairement pas une cascade”, a-t-elle déclaré.

Plusieurs témoins ont déclaré que l’agresseur avait pu atteindre facilement M. Rushdie, courant sur scène et s’approchant de lui par derrière. Chuck Koch, un avocat de l’Ohio qui possède une maison à Chautauqua, était assis au deuxième rang et a couru sur scène pour aider à maîtriser l’agresseur. M. Koch a déclaré que plusieurs personnes ont travaillé pour séparer l’agresseur de M. Rushdie et ont pu le faire avant qu’un officier en uniforme n’arrive et mette les menottes à l’agresseur.

Alors que l’agresseur était retenu, un autre participant, Bruce Johnson, a vu un couteau tomber au sol, a-t-il déclaré.

Michael Hill, président de Chautauqua, a déclaré lors de la conférence de presse vendredi après-midi que M. Matar avait un laissez-passer pour accéder aux terrains de l’institution comme tout client typique.