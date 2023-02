Salman Rushdie dit qu’il se sent “chanceux” et “reconnaissant” lors de la première interview depuis l’attaque brutale | Nouvelles du monde

Sir Salman Rushdie dit qu’il se sent “chanceux” et “reconnaissant” lors de sa première interview depuis qu’il a été poignardé à plusieurs reprises lors d’un événement littéraire à New York l’été dernier.

L’auteur de 75 ans a déclaré qu’alors qu’il se remettait relativement bien physiquement de “l’attaque colossale”, il avait laissé des cicatrices mentales, notamment des difficultés à écrire.

Rushdie a déclaré au New Yorker qu’il avait été touché par la réaction des gens à l’attaque : “C’est très bien que tout le monde ait été si ému par cela, vous savez ? Je n’avais jamais pensé à la façon dont les gens réagiraient si j’étais assassiné, ou presque assassiné.

“J’ai de la chance. Ce que je veux vraiment dire, c’est que mon principal sentiment accablant est la gratitude.”

Poignardé environ 12 fois pendant l’attaque brutale qui a eu lieu quelques instants avant qu’il ne doive donner une conférence à la Chautauqua Institution dans l’État de New York en août dernier, il a subi des blessures qui ont changé sa vie, notamment la perte de la vue d’un œil et une sensation limitée dans sa main gauche .

Après des mois de rétablissement, Rushdie a déclaré qu’il n’était “pas si mal” compte tenu de la gravité de l’incident.

“Les grosses blessures sont essentiellement guéries. J’ai des sensations dans le pouce et l’index et dans la moitié inférieure de la paume. Je fais beaucoup de thérapie des mains et on me dit que je vais très bien. “

Ne pouvant plus taper “très bien” en raison de l’absence de sensation au bout des doigts de sa main blessée, il a également dit souffrir d’un blocage mental post-attaque, notamment de rêves effrayants, qui, selon lui, s’amenuisent désormais.

“Il existe une chose telle que le SSPT (trouble de stress post-traumatique), vous savez. J’ai trouvé cela très, très difficile à écrire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:04

Des témoins se précipitent pour aider l’auteur Sir Salman Rushdie après l’attaque



“Je m’assieds pour écrire, et rien ne se passe. J’écris, mais c’est une combinaison de vide et de bric-à-brac, des trucs que j’écris et que je supprime le lendemain. Je ne suis pas encore sorti de cette forêt, vraiment.

“Je ne me suis tout simplement jamais permis d’utiliser l’expression” blocage de l’écrivain “. Tout le monde a un moment où il n’y a rien dans la tête. Et vous pensez:” Oh, eh bien, il n’y aura jamais rien “.

“L’une des choses à propos d’avoir 75 ans et d’avoir écrit 21 livres, c’est que vous savez que si vous continuez, quelque chose arrivera.”

En 1989, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, alors dirigeant de l’Iran, a publié une fatwa, ou édit, appelant à la mort de Sir Salman à la suite de la publication de son livre Les versets sataniques, que certains musulmans considèrent comme blasphématoire.

Alors qu’il vivait en exil pendant des années après la fatwa, il avait déclaré dans une interview quelques semaines à peine avant l’attaque que sa vie était redevenue relativement normale.

Sa dernière interview contenait également une photo de l’auteur montrant des cicatrices sur son visage et une lentille assombrie sur un côté de ses lunettes pour masquer son œil endommagé.

“J’ai toujours essayé très fort de ne pas adopter le rôle d’une victime”, a déclaré Rushdie. “Alors tu es juste assis là à dire : ‘Quelqu’un m’a planté un couteau ! Pauvre de moi’… Ce que je pense parfois”, ajoutant en plaisantant : “Ça fait mal”.

L’auteur lauréat du prix Booker a également fait l’éloge de ses fils Zafar et Milan et de sa femme, la poétesse américaine Rachel Eliza Griffiths, en disant: “Elle a tout pris en charge, en plus d’avoir le fardeau émotionnel que j’ai failli être tué.”