Salman Rushdie, dans un rare discours après une violente attaque, prévient que West se rapproche de la liberté d’expression

L’auteur britannique Salman Rushdie avertit que la liberté d’expression dans le monde occidental est attaquée alors que les autorités éliminent les livres des bibliothèques et que les éditeurs mettent à jour les vieux romans pour les sensibilités modernes.

M. Rushdie a émis son avertissement dans une allocution vidéo aux British Book Awards lundi, une rare apparition publique après qu’un agresseur armé d’un couteau l’ait attaqué lors d’un festival du livre à New York en août. L’attaque l’a aveuglé de l’œil droit et lui a causé des lésions nerveuses à la main.

« Il y a des parties du monde où la censure est répandue depuis longtemps, une bonne partie du monde – la Russie, la Chine, à certains égards l’Inde aussi. Mais dans les pays occidentaux, jusqu’à récemment, il y avait une juste mesure de liberté dans le domaine de l’édition », a-t-il déclaré. « Maintenant, je suis assis ici aux États-Unis ; Je dois regarder l’attaque extraordinaire contre les bibliothèques et les livres pour enfants dans les écoles. L’attaque contre l’idée même des bibliothèques. C’est assez remarquablement alarmant, et nous devons en être très conscients et lutter très durement contre cela.

Les dirigeants conservateurs de certaines régions du pays mènent des efforts pour retirer des écoles les livres pornographiques ou inadaptés aux jeunes enfants, conduisant certains critiques à l’effort de le décrier comme de la censure.

Plus largement, les campus universitaires sont des foyers de débats sur la liberté d’expression alors que les manifestants repoussent les orateurs avec lesquels ils ne sont pas d’accord et ont des affrontements sur les pronoms et les questions de genre.

M. Rushdie a visé lundi les éditeurs qui adoucissent le langage dans les livres d’auteurs tels que Roald Dahl et Ian Fleming.

Il a dit que les livres « nous viennent de leur époque et sont de leur époque. … Et si c’est difficile à supporter, ne le lisez pas, lisez un autre livre.

M. Rushdie n’est pas étranger aux contrecoups littéraires. Le grand ayatollah iranien Ruhollah Khomeini a émis en 1989 une fatwa appelant à sa mort après avoir interprété le roman de l’auteur « Les versets sataniques » comme blasphématoire.

M. Rushdie est sorti de sa cachette à la fin des années 1990 lorsque l’Iran s’est retiré de la fatwa, bien que Hadi Matar soit accusé de tentative de meurtre et d’agression lors de l’attaque de New York l’année dernière.

M. Rushdie, dans son allocution vidéo, portait des lunettes teintées sur son œil blessé.