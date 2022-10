Salman Rushdie a perdu la vue d’un œil et l’usage d’une main après avoir poignardé, selon un agent

Salman Rushdie a perdu la vue d’un œil et l’usage d’une main à la suite d’une attaque sur scène lors d’un événement littéraire dans l’ouest de New York en août, a déclaré son agent.

Andrew Wylie, qui représente des géants littéraires tels que Saul Bellow et Roberto Bolano, a décrit l’étendue des blessures subies par Rushdie lors de l’attaque “brutale” dans une interview au journal espagnol El Pais.

Wylie a qualifié les blessures de l’auteur de “profondes” et a noté la perte de la vue d’un œil.

“Il avait trois blessures graves au cou. Une main est frappée d’incapacité parce que les nerfs de son bras ont été coupés. Et il a environ 15 autres blessures à la poitrine et au torse.”

L’agent a refusé de dire si Les versets sataniques L’auteur, 75 ans, était toujours hospitalisé plus de deux mois après que la police a déclaré qu’un homme de 24 ans du New Jersey avait poignardé l’écrivain au cou et au torse juste avant que Rushdie ne donne une conférence à l’institution Chautauqua, une retraite à environ 19 kilomètres de Le lac Érié.

Dans cette image fixe de la vidéo, Rushdie est emmené sur une civière vers un hélicoptère pour être transporté à l’hôpital après l’attaque de Chautauqua, NY, le 12 août. Son agent a récemment refusé de dire si l’homme de 75 ans reste à l’hôpital. (The Associated Press)

Le romancier a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir subi de graves blessures lors de l’attaque, notamment des lésions nerveuses au bras, des blessures au foie et la perte probable d’un œil, a déclaré Wylie à l’époque.

L’attaque a eu lieu 33 ans après que l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, alors chef suprême de l’Iran, a émis une fatwa, ou édit religieux, appelant les musulmans à assassiner Rushdie quelques mois après Les versets sataniques a été publié. Certains musulmans ont vu des passages du roman sur le prophète Mahomet comme blasphématoires.

Hadi Matar, l’homme accusé d’avoir agressé le romancier, a plaidé non coupable de tentative de meurtre au deuxième degré et d’agression. Il est détenu sans caution dans une prison de l’ouest de New York.

Rushdie, qui est né en Inde dans une famille musulmane du Cachemire, a vécu avec une prime sur sa tête et a passé neuf ans à se cacher sous la protection de la police britannique.

Hadi Matar est accusé de tentative de meurtre et d’agression contre Rushdie. Il est présenté lors d’une audience le 13 août au palais de justice du comté de Chautauqua à Mayville, NY (Gene J.Puskar/Associated Press)

Alors que le gouvernement iranien pro-réforme du président Mohammad Khatami s’est éloigné de la fatwa à la fin des années 1990, la prime de plusieurs millions de dollars qui pesait sur la tête de Rushdie n’a cessé de croître et la fatwa n’a jamais été levée.

Le successeur de Khomeiny, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a été suspendu de Twitter en 2019 pour avoir déclaré que la fatwa contre Rushdie était “irrévocable”.