Salman Rushdie a été poignardé à plusieurs reprises au cou et à l’abdomen ; sur ventilateur – voici sa dernière mise à jour de santé

L’auteur de renommée mondiale Salman Rushdie, surtout connu pour son livre controversé, The Satanic Verses, a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été poignardé à plusieurs reprises lors d’un événement littéraire à New York le vendredi 12 août. On dit que l’auteur à succès de 75 ans est actuellement sous respirateur, et bien que l’on sache qu’il n’y a aucun danger pour sa vie à l’heure actuelle malgré le fait qu’il soit sous respirateur, il est fort probable qu’il perdra un œil en conséquence d’avoir été poignardé au cou. L’agression a eu lieu alors que l’auteur était sur scène à la Chautauqua Institution, une communauté à but non lucratif sur le lac Chautauqua, dans le sud-ouest de New York.

Dernière mise à jour de santé de Salman Rushdie

L’agent de Salman Rushdie, Andrew Wylie, a fourni la dernière mise à jour de l’état de santé de l’auteur peu de temps après que ce dernier a été transporté d’urgence à l’hôpital. Il a écrit dans un communiqué par e-mail : “Les nouvelles ne sont pas bonnes. Salman va probablement perdre un œil, les nerfs de son bras ont été sectionnés et son foie a été poignardé et endommagé.” Cela étant dit, son agent n’a même pas laissé entendre que la vie de Salman était en danger, ce qui a permis aux sympathisants d’espérer que les coups de couteau ne seraient pas mortels.

À propos de Salman Rushdie poignardé

La police n’a pas encore établi de mobile, mais son agresseur a été identifié comme étant Hadi Matar, 24 ans, du New Jersey.