Salman Khan, Zoya et Farhan Akhtar parmi les producteurs du docu-film de Salim-Javed « Angry Young Men » | Nouvelles des gens

Mumbai : Salman Khan avec Zoya et Farhan Akhtar sont parmi les producteurs du prochain documentaire intitulé « Angry Young Men », basé sur leurs pères Salim Khan et Javed Akhtar.

Réalisé par Namrata Rao, le projet capturera l’essence de Salim-Javed, qui a redéfini ensemble le cinéma de Bollywood avec une longue liste de succès dans les années 70 et 80, introduisant les éléments d’angoisse, de violence et de machisme dans des succès consécutifs centrés sur les héros qui a donné à Bollywood sa plus grande icône de tous les temps – Amitabh Bachchan dans le rôle du jeune homme en colère.

Connu pour être les premiers scénaristes indiens à atteindre le statut de star, Salim-Javed a écrit une multitude de classiques à succès de Bachchan comme « Zanjeer » (1973), « Deewar » (1975), « Sholay » (1975), « Trishul » (1978) , « Don » (1978), « Kaala Patthar » (1979), « Dostana » (1980), « Shaan » (1980) et « Shakti » (1982).

Bien qu’identifiés principalement en raison de leurs scripts Big B-starrer Angry Young Man, leurs œuvres mémorables s’étendent au-delà du modèle. Ils ont commencé avec des films comme « Andaaz », « Haathi Mere Saath » et « Adhikar » (tous en 1971), et ont également écrit « Seeta Aur Geeta » (1972), « Yaadon Ki Baaraat » (1973), « Kranti » (1981 ), et « Mr India » (1987) parmi d’autres films, collaborant avec de nombreuses stars et cinéastes de l’époque.

Le film est produit par Salman Khan Films, Excel Entertainment de Farhan Akhtar et Ritesh Sidhwani, et Tiger Baby Films de Zoya Akhtar et Reema Kagti.