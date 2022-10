Salman Khan veut espionner Vicky Kaushal s’il se transforme en fantôme, Katrina Kaif réagit

Lors de l’épisode Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar du samedi 29 octobre, Salman Khan a été rejoint par Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi qui sont venus promouvoir leur prochaine comédie d’horreur Phone Bhoot dont la sortie en salles est prévue le 4 novembre, ainsi que avec Mili et Sonakshi Sinha de Janhvi Kapoor et Huma Qureshi avec Double XL.

Au cours de l’épisode, Katrina a demandé à Salman qui il aimerait espionner s’il se transformait en fantôme. À cela, Salman a répondu: “Ek banda hai uska naam Vicky Kaushal hai (Il y a un gars qui s’appelle Vicky Kaushal)”. En voyant le nom de son mari, l’actrice de Dhoom 3 a rougi et a demandé à Salman pourquoi il l’avait choisi.

La star de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a répondu : “Aimer hai, bienveillant hai, audacieux hai. Uske baare mein baat karta hun toh aap rougissant hain (il aime être attentionné et audacieux. Et quand je parle de lui, tu rougis).” Katrina avait un grand sourire sur son visage après avoir entendu la réponse de Salman.





Katrina a même enseigné l’étape du remake de Tip Tip Barsa Paani à Salman dans l’épisode. L’actrice de Zindagi Na Milegi Dobara a été vue montrant ses mouvements sexy sur Tip Tip avec Akshay Kumar dans le blockbuster de l’année dernière Sooryavanshi, réalisé par Rohit Shetty.

Parlant du couple à l’écran de Salman et Katrina, les deux stars ont joué ensemble dans des films comme Maine Pyaar Kyun Kiya?, Partenaire, Yuvvraaj, Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai et Bharat. Ils seront vus ensuite dans Tiger 3, le troisième film de la franchise de thriller d’espionnage, produit par YRF movies. Initialement prévu pour la sortie de l’Aïd 2023, le réalisateur de Maneesh Sharma Tiger 3 a été avancé et sortira désormais en salles à Diwali l’année prochaine.