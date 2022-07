Salman Khan va-t-il faire équipe avec le cinéaste Vikram de Kamal Haasan, Lokesh Kanagaraj ? Voici ce que nous savons

Mythri Productions est l’une des principales maisons de cinéma du Sud. Les fans de Salman Khan ont souvent entendu parler de sa collaboration avec la bannière. Il semble qu’ils lui aient proposé un scénario de Harish Shankar, que la superstar envisage. Maintenant, Bollywood Hungama a rapporté que Salman Khan pourrait bien annoncer un énorme film avec la maison de production. Et le réalisateur n’est autre que Lokesh Kanagaraj. Il surfe sur le succès de Vikram. Mythri Productions prévoit de lancer le cinéaste sur le marché hindi avec un film de Salman Khan.

Des sources ont déclaré à Bollywood Hungama qu’une réunion secrète avait eu lieu entre Salman Khan, Lokesh et Mythri à Hyderabad. Il y était récemment pour Parrain. Le trio a discuté d’une éventuelle collaboration et la superstar est ravie de la même chose. Il semble qu’ils rebondiront sur l’idée après que Salman Khan et Lokesh Kanagaraj seront libres d’engagements actuels et en attente. Cela a été rapporté par Bollywood Hungama. En 2021, Salman Khan s’est vu offrir le remake officiel en hindi de Master par Murad Khetani. Il semble qu’il voulait Lokesh Kanagaraj, qui a réalisé le film original pour diriger Salman Khan dans le film d’action. Mais l’accord ne s’est jamais concrétisé.

Salman Khan, qui est une superstar avec un personnage de masse, est le favori des réalisateurs du Sud. Atlee qui fait Jawan avec Shah Rukh Khan avait proposé de nombreux scénarios à Bhai mais aucun d’entre eux n’a porté ses fruits. Selon le portail, d’autres comme Shankar, Trivikram et Koratala Siva l’ont également approché de temps en temps pour un film. Lokesh Kanagaraj fera à nouveau équipe avec Thalapathy Vijay pour un film.