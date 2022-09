Salman Khan trollé et honteux alors qu’il quitte la fête d’anniversaire de Murad Khetani avec un verre à la main [Watch]

Salman Khan a récemment fait l’actualité des célébrations de Ganapati chez lui. L’acteur a été occupé à tourner pour ses films et a également assisté à des événements et autres. Il a récemment assisté à la fête d’anniversaire d’un producteur, Murad Khetani. La fête a eu lieu dans un restaurant somptueux de Bandra. Il était tard dans la nuit lorsque Salman Khan est parti chez lui. L’apparition de Salman en quittant la fête est devenue le sujet de conversation de la ville. La star de Tiger 3 se fait brutalement troller pour être ivre et aussi partir avec un verre à la main.

Salman Khan se fait troller et avoir honte

Salman Khan a fait la une des journaux pour de nombreuses raisons ces derniers temps. Que ce soit ses films ou ses apparitions, etc. Et l’apparition de l’animateur de Bigg Boss 16 à la fête de Murad Khetani a également fait la une des journaux. Salman Khan portait un tee-shirt gris et un jean en quittant la fête. Il semble avoir beaucoup apprécié la fête car il semblait de bonne humeur. Murad Khetani est venu lui dire au revoir. Il serra Salman dans ses bras pendant que ce dernier s’asseyait dans la voiture. Il a été brutalement accusé d’être ivre et d’avoir quitté la fête avec un verre à la main. Ce n’est pas ça, Salman était aussi honteux. Les gens ont commenté son estomac. Il a été noté que Salman a également reçu un verre en entrant dans la fête d’anniversaire. Découvrez les vidéos et les commentaires ci-dessous :

Salman Khan reçoit une menace de mort

Il y a quelques semaines, Lawrence Bishnoi a menacé Salman Khan à propos de l’affaire du braconnage des daims. Bishnoi a menacé de tuer Salman. La sécurité de la star de Kabhi Eid Kabhi Diwali a été renforcée. Il aurait obtenu un véhicule blindé et aurait également demandé un permis d’armes à feu.

Le front de travail de Salman Khan

En ce qui concerne les films, Salman Khan a Tiger 3 aux côtés de Katrina Kaif. Il fait une apparition dans Shah Rukh Khan et Deepika Padukone avec Pathaan. Il a également Kabhi Eid Kabhi Diwali qui met également en vedette Pooja Hegde, Shehnaaz Gill, Raghav Juyal et d’autres. Il a récemment surpris tout le monde en annonçant le nouveau film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. L’acteur a également fait une apparition dans Chiranjeevi avec Godfather.