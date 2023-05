Salman Khan trollé alors qu’il affiche son nouveau look barbu de l’IIFA 2023

Jeudi, Salman Khan a laissé tomber une photo de lui d’Abu Dhabi sur laquelle on peut le voir arborant sa barbe d’ancre. Sur la photo, on peut le voir portant une chemise marron, un pantalon noir et des lunettes assorties.

Regarde:





Partageant la photo, Salman a écrit : « IIFA Abu Dhabi #IIFA2023 @iifa. » Cependant, une section de personnes a trollé l’acteur pour son nouveau look. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Sasta Tony Stark ». Le second a dit: « Iron Man ultra pro max. » En attendant, la plupart des gens ont aimé son nouveau look. L’un d’eux a écrit: « Bhai Bhai a l’air beau et fringant. » Le second a dit: « Salman monsieur donc mais tarf de jument complet dites ap ko si salm Ou si gentil. » Le troisième a dit: « Hamara nom hamari personnalité ko shobha deta hai chulbul Pandey. »





Plus tôt dans la journée, l’acteur a été vu en train de faire un câlin chaleureux à son petit fan à l’aéroport, et les fans ne peuvent s’empêcher de féliciter l’acteur pour son geste réconfortant. Jeudi, Viral Bhayani s’est rendu sur son Instagram et a partagé la vidéo de Salman Khan au départ de l’aéroport de Mumbai. Ce qui a attiré l’attention des fans, c’est son geste réconfortant envers un petit fan. L’acteur a été vu s’arrêter pour serrer la main d’un jeune fan, cependant, le fan vient de le rencontrer pour un câlin et l’acteur de Dabangg l’a traité avec un câlin chaleureux et avait un grand sourire sur son visage. Shera, la garde du corps de l’acteur de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a été vue debout derrière l’acteur et regardant l’enfant. Il a ensuite escorté Salman Khan à l’intérieur de l’aéroport.

Sur le front du travail, Salman a été vu pour la dernière fois à Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Il sera ensuite vu dans le très attendu actioner, Tiger 3. Le film sortira à Diwali 2023.