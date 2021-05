Salman Khan transforme Sonu Sood dans le rôle de Seetimaar

‘Radhe: Votre Bhai le plus recherché’

Jeter: Salman Khan, Jackie Shroff, Randeep Hooda, Disha Patani, Gautam Gulati, Zarina Wahab et d’autres

Réalisateur: Prabhu Deva

Durée: Une heure 49 minutes

Où regarder?: ZEE5, ZEEPLEX

Note des critiques: 3/5

‘Radhe: votre bhai le plus recherché‘ Histoire:

Mumbai souffre de la colère d’un chef de file de la drogue et la police ne parvient pas à gérer la situation. Radhe, un flic spécialisé, est désigné pour maîtriser cette situation pour la paix dans la ville. Étant le dernier espoir, Radhe pourra-t-il tout maîtriser?

‘Radhe: votre bhai le plus recherché‘ Revoir:

Salman Khan et Radhe est définitivement « votre bhai le plus recherché » cet Eid!

Tout comme nous bravons actuellement le nouveau coronavirus mortel, il existe une autre dépendance à haut risque qui continue d’affecter plusieurs vies: la toxicomanie. ‘Radhe: votre bhai le plus recherché‘s’ouvre sur l’intrigue de la toxicomanie à Mumbai et comment la jeunesse en est paralysée. Salman alias Radhe est le dur à cuire dont la suspension est révoquée et appelée à diriger la mission de nettoyage de la ville.

L’avatar Sonu Sood de Salman Khan, un bon samaritain et un messie de nécessiteux, a de nombreux sommets pour les téléspectateurs. Le réalisateur de Prabhudeva est basé sur le film coréen ‘Les hors-la-loi‘et a été adapté pour le public desi.

Radhe a de nombreux clichés, d’un « héros » donnant des coups de pied à des centaines de crétins en une seconde à être le plus recherché de tous parmi ses pairs – c’est quelque chose que nous avons vu beaucoup trop de fois. Jackie Shroff joue l’ACP et le frère aîné de Disha Patani (Dia dans le film). Il aurait pu être mieux utilisé.

Randeep Hooda, qui est le méchant de Radhe, est comme une bouffée d’air frais dans ce jeu d’action. Il tue brutalement, n’a aucun signe de remords et, heureusement, a également une forte présence à l’écran.

Tout comme Radhe fait de son mieux pour étouffer les bourgeons d’un scandale de drogue dans la ville, entre les deux, il y a une poussée d’amour qui brise la chaîne. Dia aka Disha Patani est un mannequin (tout ce que nous pensons encore) et pendant 30 bonnes minutes du film, on fait croire que Radhe est aussi un mannequin en herbe.

Elle a l’air fabuleuse, affiche une silhouette en sablier, porte des tenues chics, mais il n’y a presque rien d’autre qui puisse être mis en valeur. Le réalisateur de Prabhudeva a une forte odeur de cinéma du Sud et oui, du traitement au travail de caméra et au scénario, tous en sont animés.

‘Radhe‘a quelques seetimaar dialogues de Vijay Maurya et action à indice d’octane élevé, pompant l’adrénaline des fans. Tous ceux qui aiment ‘Grand chef‘sera ravi de repérer quelques visages familiers comme Pravesh Rana, Manveer Gujjar et VJ Andy dans des camées. ‘Bigg Boss 7Le gagnant Gautam Gulati a un rôle de soutien décent et est vu dans un personnage d’ombre négative.

Le charme de l’écran de Salman est suffisant pour attirer le public vers les théâtres et cette fois vers la plate-forme OTT et c’est pourquoi Eid est le moment idéal pour lui de sortir ses films. Aussi, Devi Sri Prasad’s ‘Seeti Maar‘, et la chanson titre’ Radhe ‘de Sajid-Wajid sont déjà des hit-parades, alors pouvons-nous dire quelque chose de plus?

Dans ‘Radhe: votre bhai le plus recherché« Il y a plusieurs moments dans le film où vous manquez de le regarder sur les grands écrans, que ce soit Bhaijaan qui enlève sa chemise ou qui donne des coups de pied aux méchants le plus dramatiquement. Cependant, en sirotant du thé chaud et en attrapant du pop-corn fait maison pendant que vous vous affalez sur un canapé, regardez ‘Radhe‘ce n’est pas trop mal non plus!

‘Radhe: votre bhai le plus recherché‘Verdict:

Si vous aimez l’action palpitante, Salman’s ‘Radhe: votre bhai le plus recherché‘peut être votre montre du week-end, mais gardez vos attentes élevées, car c’est un artiste strictement réservé aux fans de Bhaijaan.

Et n’oubliez pas, ek baar jab Salman Khan ne engagement kar di, uske baad woh apne aap ki bhi nahi sunta!