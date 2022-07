Salman Khan, star de Tiger 3, transforme sa voiture en Land Cruiser pare-balles à la suite de menaces de mort qui auraient été proférées par le gang Lawrence Bishnoi

Il semble que Salman Khan soit bel et bien confronté à la chaleur ces jours-ci où sa vie est en danger. Si l’on en croit les rapports, la superstar du Tiger 3 a mis à niveau son mode de déplacement habituel en voiture vers un Toyota Land Cruiser, avec son véhicule actuel doté d’un verre et d’une armure pare-balles. Apparemment, cette version du Toyota Land Cruiser n’est pas le tout nouveau modèle, mais celui de la génération précédente, et a récemment été aperçue sortant de l’allée de la maison de Salman Khan, Galaxy Apartment à Bandra, Mumbai.

Salman Khan et son père Salim Khan reçoivent une lettre de menaces de mort

Plus tôt, il est apparu que le légendaire scénariste Salim Khan est tombé sur un coup anonyme près de la promenade du Bandra Bandstand, à Mumbai, le dimanche 5 juin, alors qu’il faisait une pause dans sa promenade matinale. La police a confirmé que le bulletin contenait des menaces de mort pour Salim et son fils superstar, Salman Khan, avec les mots “Moose wala jaisa kar dunga (je vais vous donner un sort comme celui de Moose Wala)”, écrit dessus parmi d’autres menaces graves.

Qu’a dit la police à propos de Salman Khan, les menaces de Salim Khan ?

Un officier de la police de Bandra a déclaré: “La lettre a été trouvée par le personnel de sécurité de Salim Khan sur un banc. Salim Khan suit une routine matinale où il se promène sur la promenade accompagné de son personnel de sécurité. Il y a un endroit où il prend généralement une pause. Un chit avait été laissé sur un banc. Les flics ont enregistré une infraction et vérifient les images de vidéosurveillance dans le kiosque à musique de Bandra, en plus de s’informer auprès des habitants dans le cadre de leur enquête. Apparemment, ils prennent toutes ces questions très au sérieux après la fusillade de Sidhu Moose Wala.

La sécurité de Salman Khan renforcée après le meurtre de Sidhu Moose Wala

La sécurité policière a en fait été renforcée pour Salman Khan, après que lui et son père Salim Khan ont reçu la lettre de menace de mort après la fusillade de Sidhu Moose Wala. Selon les responsables de la police de Bandra, trois membres du gang de Lawrence Bishnoi, arrivés à Mumbai en provenance de Jalour, au Rajasthan, ont planté la lettre pour que Salim la trouve, qui a été divulguée par Mahakal alias Siddhesh alias Saurabh Kamble, un membre présumé du gang Lawrence Bishnoi alors que il était interrogé après avoir été arrêté à Pune plus tôt cette semaine.