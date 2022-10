Salman Khan souffre de dengue et saute le tournage de Bigg Boss 16 en raison de son rétablissement

Salman Khan souffre de dengue, mais il s’en remet. Selon le rapport de Hindustan Times, le portail a cité le manager de la star de Sultan, qui a confirmé la maladie de l’acteur et a déclaré : “Salman a contacté la dengue et se remet bien maintenant.”

Alors que Salman lutte contre l’infection, il a sauté le tournage de Bigg Boss ce week-end, et Karan Johar s’est mis à sa place. L’épisode Weekend Ka Vaar sera animé par le cinéaste, et Salman reprendra les tournages après Diwali. Selon le portail, le manager de l’artiste a ajouté : “Il ira bien pour commencer à tourner après Diwali.” Les promos de Karan Johar hébergeant Bigg Boss sont déjà sorties, et on s’attend à ce que la mise à jour de la santé de Salman soit également partagée avec les candidats.

Regardez Karan Johar former les candidats







Côté travail, Salman sera ensuite vu dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. La semaine dernière, Salman Khan a confirmé que son prochain film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, qui était auparavant prévu pour la dernière semaine de décembre 2022, est maintenant repoussé à l’Aïd 2023. Avant cela, Yash Raj Films a annoncé que le très attendu Tiger 3 de Khan a également été reporté de l’Aïd 2023 à Diwali 2023.

Avec le report de KKBKKJ, Salman a donné une fenêtre ouverte au prochain artiste familial de Rohit Shetty, Cirkus. La vedette de Ranveer Singh et Pooja Hegde devrait sortir la semaine de Noël, le 23 décembre. Avec le dernier développement, Cirkus bénéficiera d’une course gratuite au box-office. Salman a annoncé cette nouvelle avec une nouvelle photo de son prochain artiste et a même salué le réalisateur de Shetty en disant: “Tiger3 maintenant sur Diwali 2023 n Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sur Eid 2023. Célébrons Eid, Diwali avec #KBKJ et #Tiger3. Et ce Noël avec #Cirkus.”

Le film très attendu Tiger 3 avec Salman Khan et Katrina Kaif a maintenant été reporté de l’Aïd 2023 à Diwali 2023. Le film de Yash Raj Productions, qui est le troisième volet de la franchise Tiger, avait précédemment annoncé sa date de sortie le 21 avril. 2023, et sortira désormais vers le 12 novembre de l’année prochaine, le jour de l’occasion festive.