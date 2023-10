Salman Khan, Shah Rukh Khan responsables de l’échec de la carrière de Govinda ? Pahlaj Nihalani fait des déclarations choquantes

Govinda est l’une des stars les plus adorées de Bollywood des années 90. Mais l’acteur a dû faire face à une chute du secteur. Govinda était l’une des plus grandes stars du pays mais aujourd’hui, l’acteur n’a pas beaucoup de travail dans sa cagnotte. Ses déclarations sur la ruine des camps de Bollywood et Salman Khan, Shah Rukh Khan sa carrière a laissé tout le monde sous le choc. Producteur de cinéma indien Pahlaj Nihalani affirme que la déclaration a eu un impact négatif sur la star autrefois populaire.

Pahlaj Nihalani explique comment David Dhawan a créé un fossé entre lui et Govinda

Pahlaj Nihalani reproche à David Dhawan d’avoir créé des différences entre lui et Govinda. Lorsque le producteur a commencé à travailler avec Anil Kapoor et d’autres célébrités, David a commencé à le dénigrer, affirme Nihalani dans une interview avec Bollywood Thikana. Pahlaj rappelle que David s’attribuait uniquement le mérite du succès de ses films. Et quand il commençait à travailler dans d’autres films, Dhawan allait parler dans son dos. La même chose s’est produite avec Govinda. Selon Pahlaj, Govinda a abandonné un film sur lequel ils étaient censés travailler parce que David lui avait dit quelque chose.

Les retrouvailles de Govinda et Pahlaj et comment elles ont été gâchées

Pahlaj a retrouvé Govinda après de nombreuses années pour Rangeela Raja. Nihalani produisait le film avec Govinda en tête. Mais celui-ci a été durement touché. Nihalani a affirmé que Govinda avait commencé son rona-dhona sur les camps de Bollywood qui ruinaient sa carrière juste avant que la sortie n’affecte la sortie du film. Pahlaj a parlé de Govinda prenant les noms de Salman Khan et Shah Rukh Khan tout en partageant la raison de sa chute. Ses commentaires se sont retournés contre lui et ont conduit à l’annulation des spectacles de Rangeela Raja. « Il a dit que Salman Khan et Shah Rukh Khan étaient responsables. À la dernière minute, mes émissions ont été annulées. Et regardez-le maintenant, ghar pe baitha hai », a déclaré le producteur au portail d’informations sur le divertissement dans une interview.

Quand Govinda s’est confié sur l’existence de camps à Bollywood

Il y a quelques années, Govinda a parlé de ses succès et de ses échecs dans l’industrie et tout en partageant ses réflexions, Govinda a parlé de l’existence de camps à Bollywood. Govinda a affirmé qu’il n’avait jamais appartenu ni fait partie d’aucun camp de l’industrie. Il a avoué qu’il aurait peut-être dû le faire pour continuer à réussir. Citant l’exemple d’Amitabh Bachchan, Govinda a évoqué la chute de sa carrière. Il n’aurait jamais pensé que ce qui est arrivé à la superstar puisse lui arriver. Il a parlé de la chute financière et de la façon dont les gens se conduisent mal et arrêtent d’écrire pour eux. Alors qu’il avait des amis, Govinda affirmait que les amis ne sont pas des dieux et qu’il faut faire les choses par soi-même.