Salman Khan s’excuse auprès d’Athiya Shetty dans l’émission d’Arbaaz Khan, le père Suniel Shetty réagit ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: La superstar de Bollywood Salman Khan est récemment apparue dans le talk-show de son frère Arbaaz Khan – Pinch 2 et a répondu aux rumeurs à son sujet et a également répondu à des questions intéressantes. Au cours d’un segment, Arbaaz Khan a interrogé Salman sur les personnes qu’il suivait sur Instagram et lui a demandé de se rappeler qui il ne suivait pas sur Instagram à partir d’une liste de noms comprenant Katrina Kaif, Athiya Shetty et Sangeeta Bijlani.

Salman a deviné et déclaré Sangeeta Bijlani comme réponse, cependant, Arbaaz lui a révélé qu’il ne suivait pas la fille de Suniel Shetty, Athiya Shetty ! Cela a pris Salman au dépourvu et il s’est gentiment excusé auprès d’Athiya et lui a promis qu’il la suivrait sur la plate-forme de médias sociaux. Ce fut un moment assez adorable.

Découvrez l’interview ci-dessous:

Fait intéressant, Suniel Shetty a commenté l’incident et a qualifié la situation de « chose la plus mignonne qui se soit produite » à l’écran dans une interview avec un grand quotidien. Il a déclaré à ETimes : « Salman fait partie de la famille. Quoi qu’il fasse, il le fait de tout son cœur. Quand il s’excuse auprès d’Athiya à l’écran, c’est la chose la plus mignonne qui puisse arriver. Ils ont une belle relation. Quant à moi, je chéris ma relation avec lui. Et, il faut un homme pour s’excuser. Fantastique ! »

Plus tôt, Salman avait répondu à quelques déclarations bizarres faites par des trolls dans l’émission, car le concept de l’émission est tel que l’invité réagit aux trolls et à leurs commentaires. Un troll l’a accusé d’avoir une femme Noor et une fille de 17 ans à Dubaï. Salman a complètement rejeté ces affirmations farfelues.

Outre Salman, les autres célébrités de la saison 2 de Pinch incluent Ananya Panday, Tiger Shroff, Farhan Akhtar, Kiara Advani, Rajkummar Rao et Farah Khan.