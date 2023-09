Salman Khan, Salim Khan et Salma Khan interprètent Ganesh aarti chez Arpita Khan-Aayush Sharma, la vidéo devient virale

Salman Khan et sa famille ont gagné Internet en interprétant Ganpati aarti chez Arpita Khan et Aayush Sharma.

Le mardi 19 septembre a marqué le début des 10 jours de célébration festive de Ganesh Chaturthi, et Salman Khan et sa famille ont accueilli Lord Ganesha chez lui. Salman Khan et sa famille sont des dévots du Seigneur Ganesha et accueillent chaque année Bappa chez eux. Les Khans perpétuent la tradition et ont visité la maison d’Arpita Khan-Aayush Sharma pour le darshan et l’aarti de Ganpati.

Salman Khan a partagé une vidéo sur son Instagram où la famille a joué une soirée aarti à la résidence d’Arpita et Aayush. L’aarti a été interprété pour la première fois par les membres les plus âgés de la famille, le père de Salman, Salim Khan, et sa mère, Salma Khan. Ensuite, Salman s’est avancé pour exécuter l’aarti. Il a exécuté l’aarti tout en tenant la fille d’Arpita-Aayush, Ayat Sharma. Après Salman, sa sœur Alvira Agnihotri Khan a interprété l’aarti, suivie d’Helen, Sohail Khan avec son fils Yohan, Atul Agnihotri. Salman a partagé la vidéo sur son Instagram avec la légende « Ganpati Bappa Morya ». Moins de 40 minutes après sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale avec plus de 400 000 likes.

Voici la vidéo





Dès que la vidéo a été partagée, elle est devenue virale en un rien de temps. De nombreux fans de Salman ont salué la façon dont l’acteur et sa famille ont donné un exemple d’harmonie religieuse. Un fan a écrit : « Fier d’être, je suis fan du laïc Salman Bhai. » Un autre fan a écrit : « Salman Bhai respecte ». L’un des fans a écrit : « Bien, monsieur ji ». Sur le plan du travail, Salman était bientôt le dernier à Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. On le verra bientôt avec Katrina Kaif dans Tiger 3. Le thriller d’action très attendu sera le troisième volet de la série Tiger et le cinquième film de l’univers YRF Spy. Tiger 3 réalisé par Maneesh Sharma met également en vedette Emraan Hashmi en tant qu’antagoniste principal. Tiger 3 est prévu pour Diwali 2023. Outre Tiger 3, Salman a également Tiger vs Pathaan en préparation.