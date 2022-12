Salman Khan, Sajid Khan et d’autres stars âgées de plus de 40 ans et célibataires

Les fans de RM, alias Kim Namjoon, leader du BTS, sont super excités. ARMY et tout le monde attend Indigo qui sort demain. Le teaser de Wildflower est sorti hier soir. Les visuels magnifiques ont captivé tout le monde. Indigo a une liste d’invités étoilés. Certains des noms incluent Colde, Tablo, Anderson Paak, Erykah Badu – une formation qui peut être décrite comme stupéfiante. Maintenant, la première critique d’Indigo est sortie. Le chanteur et producteur de musique coréen Colde fait également partie de la chanson Hectic. Il a partagé quelques histoires Insta avec Kim Namjoon. Il a posté une note qui se lit comme suit : “Namjoon, qui aime et vit toujours le monde avec une attitude et un cœur immuables. C’est encore plus significatif et précieux de pouvoir conclure [our] 20s [working] ensemble sur votre précieux album que vous avez préparé depuis longtemps.” La traduction est réalisée par @btsbaragi_jk.

Les fans ont demandé à Colde dont le vrai nom est Kim Hee-soo sur l’album. Il a dit qu’il avait écouté Indigo. Il semble que l’album soit si bon et émouvant que les gens resteront en larmes. Il a dit qu’il ne pouvait pas attendre la sortie d’Indigo. C’est ce qu’il a dit…

De l’IG de Colde ?oui..je l’ai écouté à l’avance et ? c’est [so] bien que [it causes] les larmes/jusqu’aux larmes Veuillez attendre avec impatience Demain, dépêchez-vous et venez !! (Comme dans “j’espère que demain arrive bientôt/rapidement”) @/rkive INDIGO https://t.co/dIxz0a7FL2 pic.twitter.com/L6ViYFacjg Lyssy (@btsbaragi_jk) 1 décembre 2022

#Indigo est “si bon jusqu’aux larmes” ? Je crois, je crois vraiment que cela réparera et me brisera le cœur en même temps. Seulement le #fleur sauvage la bande-annonce à elle seule me fait ressentir toutes sortes de choses. #RM est un cadeau au monde. #BTSARMY Apportez votre soutien total.?https://t.co/6X0iaVdXWX TeamVolleyBoba, RN ??? (@Natariya80) 1 décembre 2022

Ok, je vais préparer une autre boîte de Kleenex… et j’essaierai de dormir beaucoup ce soir car demain nous allons faire la guerre !!! InDiGo ? JHoé ? Andrea (@JungJASSeok) 1 décembre 2022

Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, est également adorable dans sa nouvelle émission télévisée. Il a dit qu’il avait lu et fait des recherches avant de participer à une émission avec des physiciens et des intellectuels.