Salman Khan, sa sœur Alvira n’avaient «rien à voir» avec l’accusation de tricherie de Chandigarh, selon une déclaration de la marque de bijoux

À la suite d’une allégation de fraude déposée par un homme d’affaires local, la police de Chandigarh a convoqué l’acteur Salman Khan, sa sœur Alvira Khan et six autres personnes.

Le PDG de la Being Human Foundation et les responsables de Style Quotient Jewellery Pvt Limited (titulaire de la licence Being Human Jewellery) faisaient partie des personnes invitées à une enquête le 13 juillet pour vérifier les faits de la plainte, a annoncé jeudi la police.

La SQJPL a publié vendredi une déclaration disant que Salman et Alvira n’avaient rien à voir avec l’affaire.

Dans la déclaration de Style Quotient Jewellery Pvt Limited (SQJPL) a déclaré qu’ils sont le titulaire mondial de la licence pour la verticale de bijoux d’Être humain et que Salman Khan et Alvira n’ont rien à voir avec l’affaire.

Voir la déclaration complète ici-

Pour les non avertis, Arun Gupta, un homme d’affaires local, avait déclaré qu’il avait dépensé Rs 2 à 3 crore en 2018 pour ouvrir un magasin exclusif sous la marque « Being Human Jewellery ». Gupta a déclaré qu’on lui avait garanti qu’ils fourniraient tout type de soutien et commercialiseraient la marque. Selon sa plainte, ni les promesses publicitaires n’ont été tenues ni les articles pour son magasin n’ont été livrés.

Selon Gupta, on lui a promis que l’acteur Salman Khan ferait la promotion de la marque, mais rien n’a été fait.

Il a affirmé avoir contacté les autorités de l’entreprise à plusieurs reprises, mais celles-ci ont refusé de tenir leurs promesses. Le plaignant a signalé que le bureau qui devait être utilisé pour la collecte des stocks est fermé depuis février 2020.

Dans son cas, Gupta affirme qu’on lui a promis que Salman Khan assisterait personnellement à l’ouverture de la salle d’exposition. Mais, a-t-il ajouté, son beau-frère Aayush Sharma est arrivé. Gupta a demandé qu’un FIR soit déposé dans cette situation.