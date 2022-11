Salman Khan romance le boxeur Nikhat Zareen sur sa chanson emblématique “Saathiya Tune Kya Kiya” [watch adorable video]

Salman Khan est l’une des superstars les plus aimées du pays. Il domine le cœur de ses fans et admirateurs depuis qu’il est entré dans l’industrie. Salman Khan a également donné certaines des chansons les plus romantiques au public. Il a des fans dans tous les groupes d’âge. Récemment, le Grand Patron 16 hôte romancé en boîte Nikhat Zareen dans une vidéo récente. Il semble que le Tigre 3 L’acteur a rencontré Nikhat et ce dernier, étant un ardent fan de Salman, en a profité pour le romancer sur l’une de ses chansons emblématiques. Salman Khan et Nikhat Zareen ont chanté sur Saathiya Ye Tune Kya Kiya mettant en vedette à l’origine Salman avec Révathy. La vidéo est un régal pour tous les fans de Salman Khan et les admirateurs de Nikhat Zareen.