Salman Khan révèle que Shalin Bhanot devra payer Rs 2 crore pour quitter le spectacle à mi-chemin

Dans Bigg Boss 16, on verra Salman Khan avoir une conversation intense avec Shalin Bhanot. Shalin a été montré exprimant son souhait de quitter la série lors de promotions précédentes. En parlant de la même chose, Salman a averti Shalin de ne pas faire de même et l’a informé que Tina Dutta n’était pas responsable de sa sortie.

Salman dit à Shalin: “Jeetne aaye ils ont quitté karke jarahe ho? Votre perte, cela signifie que vous ne pouviez pas la gérer. Dono taraf se mazak udna hai. Ek à 2 crore dene padenge, wo à aap dedoge. Aapko paiso ki koi kami hai nahi bhai. Aur lâcheur et perdant ke naam se jaane jaoge, ki ye koi bhi kaam pura nahi kar pata, hêtre moi chhod deta hai. Wo sab aapko gawara hai, vous êtes plus que bienvenu.

Pour les non-initiés, Shalin a demandé à plusieurs reprises aux producteurs de regarder les images et de prendre une décision peu de temps après que MC Stan et Shiv l’aient physiquement attaqué. Il a tenté d’éliminer MC Stan de toutes ses forces parce qu’il voulait se débarrasser de lui. Shalin, Stan et Tina Datta ont été appelés à la salle de confession par BB à 3h30 du matin. Avant cela, Tina a tenté de calmer Shalin tout en apportant son soutien à MC Stan. Datta a déclaré qu’elle n’était neutre que lorsque Bhanot a remis en question sa relation et son dévouement.

Le chef de corvée a interrogé Tina sur la situation dans la salle des confessions et lui a demandé d’identifier les coupables. Bien que Tina ait affirmé que les deux candidats avaient commis des erreurs, elle a insisté pour qu’Archana rentre également chez lui si Stan est expulsé. Tina a déclaré que le politicien avait également ignoré les règles en se battant physiquement avec Shiv Thakare.