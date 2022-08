Salman Khan révèle que le mannat lui a été offert avant Shah Rukh Khan mais qu’il l’a rejeté; Voici pourquoi

Salman Khan et Shah Rukh Khan, les deux superstars restent à Bandra, Mumbai. Alors que Salman reste dans un appartement appelé Galaxy, SRK a un énorme nom de bungalow Manat. Mais saviez-vous que Salman s’était vu proposer d’acheter le bungalow avant Shah Rukh Khan ? Oui, vous avez bien lu. Dans une interview, Salman a révélé cela lorsqu’il a été interrogé sur une chose que SRK aurait souhaité avoir. L’ancienne interview de la star de Dabangg fait le tour dans lequel il avait fait cette révélation.

Une vieille interview de Bollywood Hungama est à la mode dans l’actualité du divertissement. Salman Khan avait déclaré: “Ce bungalow à lui (Mannat). Il m’était venu en premier quand je venais de commencer.” Il a en outre révélé que son père (Salim Khan) avait dit ce qu’il ferait dans une si grande maison. Et maintenant, il veut demander à Shah Rukh Khan ce qu’il fait dans une si grande maison.

On se demande comment Salman aurait nommé le bungalow s’il l’avait acheté.

Salman et SRK se connaissent depuis de nombreuses années. Il y a quelques années, les acteurs s’étaient impliqués dans une bagarre, mais sont redevenus amis plus tard. Maintenant, ils partagent à nouveau une excellente relation les uns avec les autres.

Apparemment, les fans de Salman et SRK pourront voir ensemble leurs stars préférées sur grand écran dans Pathaan et Tiger 3. Alors que Salman a une apparition dans Pathaan, SRK fera une apparition dans Tiger 3. Pathaan devrait sortir le 25 janvier 2023 , et Tiger 3 seront diffusés sur grand écran à l’occasion de l’Aïd 2023.

Outre Tiger 3, Salman a Kabhi Eid Kabhi Diwali (Bhaijaan) et No Entry 2. Pendant ce temps, Shah Rukh Khan sera vu à Pathaan, Jawan et Dunki. Les trois films devraient sortir l’année prochaine. Cette année, les fans de SRK pourront le voir dans un camée à Brahmastra.