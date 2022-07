Salman Khan révèle pourquoi il soutient la vedette de Kiccha Sudeep et déclare que "de nos jours, les films du Sud sont..."

La star de Sandalwood, Kichcha Sudeep, est prête à attirer le public pan-indien avec la prochaine action-aventure fantastique Vikrant Rona. La bande-annonce récemment publiée du film à venir a donné un aperçu de l’extravagance cinématographique à venir et des sources affirment que beaucoup de travail acharné a été consacré à la réalisation du film de super-héros en 3D, en particulier l’impressionnante séquence culminante.

Avec des films originaires du Sud qui réussissent phénoménalement au box-office, les attentes du film de Kiccha montent en flèche.

Pendant ce temps, lors de l’événement promotionnel du film à Mumbai lundi, la superstar Salman Khan a déclaré que les films du cinéma du Sud se débrouillaient “très bien” et bien que chaque artiste veuille faire un bon film, il n’y a pas de formule qui puisse garantir le succès au box-office. Salman Khan est récemment venu à bord pour présenter la version hindi du prochain film d’action-aventure fantastique Kannada de Kichcha Sudeepa, Vikrant Rona.

Lors d’un événement spécial du film, Khan a interagi avec le casting lorsque l’acteur Neetha Ashok a déclaré qu’elle avait été surprise après avoir vu que la superstar de Bollywood avait partagé la bande-annonce du film sur Twitter. À cela, Khan a déclaré: “Je présente également le film! Je dois le faire (des promotions). Je ne veux pas subir de pertes … Les films du Sud se portent très bien.”

En même temps, l’acteur de 56 ans estime qu’il n’y a pas de formule pour livrer un film réussi. “Nous essayons tous de faire le meilleur film, nous voulons qu’il atteigne tout le monde. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Il n’y a pas de formule pour que quelque chose fonctionne à 100%”, a-t-il déclaré.

Ces derniers temps, des films comme les acteurs Telugu Pushpa – The Rise, RRR et Yash’s KGF Chapter 2 sont devenus les plus grands succès de l’industrie, tandis que de nombreux films de Bollywood n’ont pas réussi. L’industrie cinématographique hindi n’a jusqu’à présent vu que des succès comme Gangubai Kathiawadi, The Kashmir Files et Bhool Bhulaiyaa 2.

Le ratio de films du Sud faisant mieux même dans la ceinture hindi que les films de Bollywood a obligé les critiques et le public à faire des comparaisons entre les différentes industries cinématographiques. Cependant, avec des films à gros budget mettant en vedette des superstars dans les rôles principaux qui attendent de sortir bientôt dans les salles de cinéma, on s’attend à ce que la course à sec de Bollywood au box-office se termine très probablement.

Revenant à Vikrant Rona, réalisé par Anup Bhandari, un film d’action-aventure fantastique en 3D, il devrait sortir jeudi en kannada, tamoul, télougou, malayalam et hindi.