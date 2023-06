Salman Khan révèle comment Kareena Kapoor Khan a remplacé son affiche de sa salle de bain par un autre beau gosse [Watch Video]

Kareena Kapoor Khan est l’une des actrices principales de Bollywood. Elle a prolongé son héritage familial en rejoignant l’industrie cinématographique et en devenant actrice. Alors qu’elle était jeune, sa sœur Karishma Kapoor était déjà une star. À l’époque, Bebo était aussi une enfant fan typique des années 90 qui gardait des affiches de son acteur préféré. Elle était une grande fan de Salman Khan mais elle a remplacé son affiche par un autre acteur en peu de temps. Lisez la suite pour en savoir plus sur l’anecdote amusante et sur l’acteur qui a remplacé Bhaijaan.

Salman Khan est un idole depuis son premier film et bénéficie d’un énorme nombre de fans. Il a le statut de superstar depuis ses premiers jours. Kareena Kapoor Khan était assez jeune quand Salman était déjà une star. Elle avait une énorme affiche de sa co-vedette de Bodyguard dans sa salle de bain quand elle était enfant. Cependant, en 2-3 mois, son béguin pour la célébrité a changé et elle a remplacé l’affiche de Khan par un autre acteur. Salman Khan a qualifié l’actrice de gaddar lorsqu’il a partagé une anecdote dans son émission de téléréalité. L’un des épisodes de Dus Ka Dam a été honoré par les sœurs Kapoor et Salman Khan a partagé l’incident.

Salman Khan révèle que Kareena Kapoor Khan a remplacé son affiche

Salman Khan a commencé par « main inki gaddari ka ek kissa sunata hu » L’acteur a partagé après la sortie de Maine Pyaar Kiya qu’il tournait avec Karishma Kapoor pour Nischay, ce qui s’est avéré être un super flop. Pendant le tournage du film, Karishma lui a dit que sa jeune sœur Bebo avait son énorme affiche dans sa salle de bain. Salman Khan était heureux de savoir cela, mais 2-3 mois plus tard, son affiche a été remplacée. Puis Ashiqui a été libéré et Kareena Kapoor Khan a remplacé l’affiche de Salman Khan par Rahul Roy qui a titré le drame romantique musical.

Il a dit: « Mera poster utara nahi gaya, fada gaya aur Rahul Roy ka poster lagaya gaya. Aur ye (Karishma Kapoor) aake mujhe bata bhi deti hai ki Salman maintenant votre affiche n’est pas là. C’est l’affiche de Rahul Roy. » À cela, Kareena Kapoor Khan a répondu qu’au moins elle est honnête. La vidéo a récemment été partagée par le compte fan de Salman Khan. Il devient viral sur Internet.

Regardez Salman Khan partager une anecdote de Kareena Kapoor Khan remplaçant son affiche de sa salle de bain

Films de Kareena Kapoor Khan et Salman Khan

Kareena Kapoor Khan et Salman Khan ont ensuite travaillé ensemble dans plusieurs films. Tous deux ont partagé l’écran pour la première fois dans le film de 2005 Kyon Ki Plus tard, ils ont collaboré pour Main Aurr Mrs. Khanna, Bodyguard et Bajrangi Bhaijaan. On dit que la paire figurera à nouveau dans Bajrangi Bhaijaan 2.