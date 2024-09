Salman Khan retrouve Malaika Arora, 7 ans après la mort de son père | Regarder

Salman Khan a été vu en visite chez les parents de Malaika Arora jeudi soir pour présenter ses condoléances suite au décès de son père, Anil Mehta. Malaika et sa famille pleurent cette perte depuis mercredi, et plusieurs amis proches et célébrités de Bollywood sont venus lui exprimer leur sympathie.

Dans une vidéo partagée par Viral Bhayani sur Instagram, Salman Khan est vêtu d’une chemise bleu marine décontractée associée à un jean bleu clair usé et à des chaussures noires. Il avait l’air visiblement sérieux alors qu’il marchait aux côtés de son personnel de sécurité. D’un geste posé mais solennel, Salman s’est déplacé calmement devant la foule. C’est la première fois que Salman retrouve Malaika depuis son divorce avec son jeune frère, Arbaaz Khan, en 2017. Bien que la famille Khan ait souvent été vue avec Malaika à diverses occasions, Salman n’a jamais été photographié avec eux lors de ces rassemblements. Salman et Malika ont également travaillé ensemble sur la chanson populaire de Dabangg « Munni Badnaam ».

Dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on voit également l’épouse de Shah Rukh Khan, Gauri Khan, entrer dans la maison, suivie de Bhavana Pandey et Dia Mirza, qui ont également été photographiées à leur arrivée pour rendre hommage à la défunte. D’autres célébrités, dont Shilpa et Shamita Shetty, la cinéaste Farah Khan, son frère Sajid Khan et les chorégraphes Geeta Kapoor et Terence Lewis, ont également fait des apparitions pour apporter leur soutien à la famille en deuil.

Le 11 septembre, Malaika a publié une déclaration pleine d’émotion dans laquelle elle disait : « Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de notre cher père, Anil Mehta. C’était une âme douce, un grand-père dévoué, un mari aimant et notre meilleur ami. Notre famille est profondément choquée par cette perte et nous demandons à ce que les médias et les sympathisants respectent leur vie privée pendant cette période difficile. Nous apprécions votre compréhension, votre soutien et votre respect. Avec gratitude, Joyce, Malaika, Amrita Shakeel, Arhaan, Azaan, Rayyan, Casper, Axl, Duffy et Buddy. »