Salman Khan répond à la demande en mariage d’un fan dans son style unique

Salman Khan participe à l’événement IIFA.

Il semble que Salman Khan soit vraiment le « jaan » de tout le monde ces jours-ci. La star de Kick, qui est aux Émirats arabes unis pour le week-end de l’IIFA, a reçu une demande en mariage d’un fan. L’acteur était visiblement surpris de la question. La réponse de Salman Khan à la proposition de son fan a laissé les gens divisés.

Tout a commencé lors d’un pré-événement de l’IIFA. Salman Khan répondait aux questions des médias lorsqu’une femme lui a demandé de l’épouser. « Je suis venue d’Hollywood pour vous poser cette question… Je suis tombée amoureuse de vous dès que je vous ai vu », a déclaré la femme. Salman Khan a plaisanté: « Vous parlez de Shah Rukh Khan, n’est-ce pas? »

Pas du genre à se laisser intimider, la fan a répondu qu’elle ne parlait que de Salman Khan et lui a demandé de l’épouser. « Mes jours de mariage sont terminés. Vous auriez dû me rencontrer il y a 20 ans », a déclaré la star de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan.

Une vidéo de l’interaction a attiré l’attention en ligne. Les fans ont été surpris par la réponse de Salman Khan. Certains ont loué sa manière humoristique de gérer la situation. « Personne ne peut égaler son sens de l’humour, parlez-vous de Shahrukh Khan ? » Haha », lit-on dans un commentaire.





D’autres ont été impressionnés par son nouveau look. « Salman bhai rajeunit chaque jour », a écrit un utilisateur.

« L’homme de rêve de toutes les filles », a fait remarquer un compte.

« Comme il répond gentiment !! », a commenté une personne.

« La file d’attente est déjà longue », a écrit un autre utilisateur.













Plus tôt, un moment de Salman Khan étreignant un jeune fan à l’aéroport de Mumbai avait laissé les utilisateurs des médias sociaux louant son interaction avec l’enfant. Salman Khan a fait un câlin à l’enfant après qu’il ait couru vers l’équipe de sécurité de l’acteur.













Salman Khan a été vu arborant un nouveau look avec du pain français et une moustache. L’acteur arborait un look tout noir à l’aéroport. On ne sait pas encore si le nouveau look est pour l’un des projets à venir de la star de Kick.

Salman Khan a été vu pour la dernière fois à Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan aux côtés de Venkatesh et Pooja Hegde. L’acteur se prépare pour la sortie de Tiger 3, où il retrouve sa co-star du Maine Pyaar Kyun Kiya, Katrina Kaif. Salman Khan animera également la deuxième saison de Bigg Boss OTT, qui débutera le 2 juin. L’acteur aurait également commencé à se préparer pour Kick 2.