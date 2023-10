Le match de boxe à Riyad entre Tyson Fury et Francis Ngannou a réuni de nombreuses célébrités. Nous avions Cristiano Ronaldo, Abdu Rozik et Salman Khan dans la maison. En fait, la superstar de Bollywood a été vue aux côtés de Ronaldo et de sa charmante épouse, Georgina Rodriguez. La photo devient virale sur les réseaux sociaux. Les internautes présents au match ont déclaré que Salman Khan était tellement absorbé par les débats qu’il ne se souciait pas de savoir qui était assis à côté de lui. Abdu Rozik a partagé de jolies photos avec les deux superstars de l’événement. Salman Khan était très beau dans un costume noir.

Les internautes disent qu’il s’agit du crossover qu’on n’attend pas fin 2023. Salman Khan sera vu dans Tiger 3 qui sort le jour de Diwali dans toute l’Inde. Compte tenu du buzz organique autour du film, les gens espèrent qu’il rapportera près de Rs 1 000 crores.

La plus grande mégastar du cinéma indien Salman Khan avec le roi du football Cristiano Ronaldo.#Salman Khan #CR7 ? pic.twitter.com/Y5v9i9V1P4 Prince voyou (@bloodprince_1) 29 octobre 2023

Abdu Rozik a également partagé de nombreuses photos de l’événement. Il est également boxeur et fait la promotion de nombreux événements sportifs au Moyen-Orient et en Asie centrale. Le chanteur était élégant dans un costume blanc. Jetez un oeil à ces adorables photos d’Abdu Rozik de l’événement…

Salman Khan est de retour en tant que super espion Tiger/Avinash Singh Rathore dans le film. Katrina Kaif fait son retour dans le rôle de Zoya tandis qu’Emraan Hashmi est censé être le plus grand méchant de l’histoire de la franchise.