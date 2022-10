Salman Khan renonce à l’élimination, sauve de Sajid Khan, MC Stan de l’expulsion

Bigg Boss 16 jours 7 mises à jour écrites: Lors du premier Weekend Ka Vaar, l’animateur Salman Khan a accordé l’immunité aux candidats nominés. Sajid Khan, MC Stan, Archana Gautam, Gautam Vig et Shiv Thakre ont été sauvés de l’expulsion. Cependant, Salman les a avertis de considérer cette miséricorde comme leur dernière chance et de boucler leur ceinture.

Avant que Salman ne prenne sa décision, il a accueilli les premiers invités de la saison, Rashmika Mandanna et Neena Gupta. Les deux charmantes dames ont honoré le spectacle pour promouvoir leur film Goodbye. Rashmika Mandanna a demandé à l’hôte Salman de réciter son dialogue de film populaire en telugu. Khan a surpris tout le monde en disant: “Devil aapke pichhe, aap devil ke pichhe, trop de plaisir” en telugu. Salman, Neena et Rashmika ont joué à “The Whisper Challenge”, qui a pris une tournure hilarante alors que l’hôte comprend facilement les phrases tandis que les deux invités ont du mal à les deviner.

Regardez Archana convaincre MC Stan de lui donner ses chaussures blingy





Salman et Rashmika ont groove sur la chanson à succès de ce dernier Saami Saami et Neena les a rejoints. Après avoir réussi l’étape du crochet de la chanson, Salman a présenté chaque concurrent aux stars de Goodbye dans l’émission. Avant de dire au revoir aux invités, Salman a demandé à interpréter le dialogue emblématique d’Allu Arjun de Pushpa. Les concurrents ont tenté le célèbre dialogue du film dans leur propre style avec le rôle principal féminin du film. Cependant, Abdu a fait la meilleure imitation de Pushpa Raj. Rashmika a déclaré qu’Abdu est son préféré et a dit: “Je t’aime.”

La bataille de la nourriture

Sumbul Touqeer et Archana Gautam se sont disputés à propos de la nourriture. Archana et Sumbul ont eu une longue et laide querelle à propos des tâches de cuisine. Nimrit a essayé de résoudre le problème, mais elle était ignorée. Ainsi, elle a crié fort à Archana et a eu un moment de dépression. Nimrit pleurait fort car elle ne se sentait pas bien et Archana ignorait constamment ses conseils.