Salman Khan remercie ses fans pour leur amour alors qu’il termine ses 35 ans à Bollywood et publie une bobine de mash-up de ses films

Alors que Salman Khan terminait ses 35 ans à Bollywood, il a remercié les fans de le soutenir avec leur amour.

Bhaijaan de Bollywood, Salman Khan a passé 35 ans à Bollywood et il a profité de ce moment pour remercier ses innombrables fans de le soutenir avec leur amour. Fils de l’écrivain chevronné Salim Khan, Salman a commencé son voyage à Bollywood avec un second rôle dans le film Biwi Ho Toh Aisi. Le film est sorti en août 1988 et depuis lors, Salman n’a cessé de divertir ses fans et a passé 35 ans à Bollywood.

Samedi, Salman a publié une bobine sur son Instagram, qui est un mélange de moments préférés des fans et de dialogues de ses films à succès tels que Maine Pyar Kiya, Hum Dil De Chuke Sanam, Wanted, Dabangg, Sultan, Bharat. , Tiger Zinda Hai, Race 3, Bodyguard et bien d’autres. Salman a partagé la bobine et a écrit : « 35 ans se sont écoulés en 35 jours. Merci pour votre amour (emoji coeur). »

Voici la vidéo





Dès que Salman a partagé la publication, elle est devenue virale en un rien de temps. De nombreux fans de Khan ont félicité l’acteur pour avoir terminé ses 35 ans et avoir fait preuve de persévérance au box-office. Un fan a écrit : « Quel voyage, tellement inspirant. » Un autre fan l’a appelé « Bollywood Ke Sikander ». L’un des fans a écrit : « Bhai Ki Jhalak sabse alag ». Un internaute l’a surnommé « The Legend Khan ». Un autre internaute a écrit : « Bollywood Ke Sikander ».

Sur le plan du travail, Salman sera vu pour la dernière fois en train de faire une apparition dans Pathaan de Shah Rukh Khan. Salman sera bientôt vu avec le troisième opus de la franchise Tiger, Tiger 3. Le prochain actioner sera le cinquième opus de l’univers YRF Spy. Le film est prévu pour Diwali 2023. Tiger vs Pathaan de Salman est également prévu pour la méga sortie.