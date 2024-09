Salman Khan rejoint Arpita Khan, Aayush Sharma et d’autres membres de la famille pour Ganesh visarjan | Hindi Movie News

Salman Khan a été aperçu en train de célébrer Ganesh Chaturthi avec sa sœur Arpita Khan, son mari Aayush Sharma et d’autres membres de sa famille dimanche soir. L’acteur a participé aux rituels visarjan (immersion) et a été vu danser au rythme du dhol avec les membres de sa famille, dont Arhaan Khanfils d’Arbaaz Khan et Malaika Arora, et Alizeh Agnihotri.Salman est resté décontracté, portant un t-shirt marron, une casquette assortie et un jean. Il a ensuite été vu dans sa voiture, utilisant des lunettes de lecture pour la première fois pour vérifier quelque chose avant de quitter la salle.

Plus tôt dans la journée, les jeunes mariés Sonakshi Sinha et Zaheer Iqbal ont remercié Arpita pour le darshan de Ganpati et le plaisir pendant les festivités.

Samedi, Salman a également assisté à la célébration de Ganesh Chaturthi à la résidence d’Ambani, à Antilia, faisant une apparition élégante dans une chemise marron. Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan étaient également présents.

La vidéo Aarti de Salman Khan et de sa nièce Ayat devient virale

Récemment, Salman a révélé qu’il s’était blessé aux côtes alors qu’il interagissait avec des paparazzi sur le plateau de tournage de Bigg Boss 18. En quittant le plateau, il les a prévenus en disant : « Do pasaliya tuti hai, aaram se » (Deux côtes sont cassées, soyez prudents).

Sur le plan professionnel, Salman se prépare pour son prochain film, Sikandar, aux côtés de Rashmika Mandanna, réalisé par AR Murugadoss. Le film devrait sortir le jour de l’Aïd 2025.