Salman Khan reçoit sa deuxième dose de vaccin COVID-19 à l’Aïd 2021 | Nouvelles des gens

Mumbai: La superstar Salman Khan a reçu vendredi la deuxième dose du nouveau vaccin contre le coronavirus. L’acteur de 55 ans, qui a reçu le premier vaccin en mars, a été repéré dans un centre de Dadar ici.

Récemment, dans une interview, Salman Khan avait partagé que ses parents, le scénariste vétéran Salim Khan et la productrice Salma Khan, avaient reçu leur deuxième dose le 9 mai, tandis que le frère-producteur Arbaaz Khan avait reçu sa première photo dimanche.

L’acteur est allé se faire vacciner un jour après que son film très attendu « Radhe: Your Most Wanted Bhai » a commencé à diffuser sur plusieurs plates-formes, y compris les services OTT et DTH.

Le public peut également visionner le film sur la plateforme de diffusion à la carte Zee Plex.

Diverses personnalités du cinéma, dont la superstar Rajinikanth, Saif Ali Khan, Madhuri Dixit-Nene, Kamal Haasan et d’autres, se sont fait vacciner.

Le 1er mars, le gouvernement a lancé une campagne nationale pour vacciner toutes les personnes de plus de 60 ans et celles âgées de 45 à 59 ans souffrant de comorbidités.

Le mois dernier, le gouvernement du Maharashtra a annoncé sa décision de fournir des vaccins anti-COVID-19 aux personnes âgées de 18 à 44 ans.

Le Maharashtra a signalé jeudi 42 582 nouveaux cas de COVID-19, une baisse de près de 4 200 infections par rapport à il y a un jour, tandis que 850 autres patients ont succombé à la maladie, a déclaré le département de la santé de l’État.