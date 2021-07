Salman Khan réagit au troll des médias sociaux qui a demandé de l’argent après avoir regardé son film

L’avènement de plusieurs plateformes de médias sociaux et leur utilisation incessante ont conduit à une augmentation des trolls en ligne. Alors que les trolls des médias sociaux n’épargnent personne, les célébrités sont un peu attaquées et avec le facteur de l’anonymat, ces trolls ne sont pas tenus responsables. La superstar Salman Khan s’est récemment ouverte sur les trolls des médias sociaux lors de l’émission de discussion de son frère, Arbaaz Khan.

Salman Khan publie rarement quelque chose sur les réseaux sociaux. Il a également révélé qu’il ne vérifiait pas les commentaires et les likes sur ses publications. Salman a également déclaré que les personnes qui pensent pouvoir troller les gens et rester anonymes, l’équipe de cybercriminalité peut les suivre en quelques secondes.

Au cours de l’émission, Arbaaz Khan a lu un commentaire sur le message de Salman dans lequel un utilisateur a déclaré que Salman était devenu « bien installé » en prenant son argent et en le réclamant. Réagissant au commentaire du troll, Salman a répondu: « Paisa nahi churaya, shayad dil churaye honge (je n’ai pas volé d’argent, j’ai dû voler des cœurs). »

Dans un autre commentaire, un utilisateur a qualifié la performance de Salman de « dikhawa wala agissant », auquel il a répondu: « Theek hai, aap bhi kar lo. Dikhawe wale agissant mein bhi na ek bohot bada seea chahiye hota hai (D’accord, alors vous le faites aussi. Même pour montrer l’acteur, vous avez besoin d’un grand cœur).

Sur le plan professionnel, Salman a été vu pour la dernière fois dans ‘Radhe’ qui a reçu des critiques négatives de la part des critiques et du public. Il commencera bientôt le tournage de son prochain projet « Tiger 3 », qui met également en vedette Katrina Kaif. Il a également ‘Antim: The Final Truth’, ‘Kabhi Eid Kabhi Diwali’ et ‘Kick 2’ dans le pipeline.