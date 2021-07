Salman Khan réagit au troll affirmant que l’acteur vit à Dubaï avec sa femme et sa fille de 17 ans

A l’occasion de l’Aïd 2021, non seulement la première promo de l’émission ‘Bigg Boss’ OTT de Salman Khan a été dévoilée, mais la superstar et son frère Arbaaz Khan ont également sorti le premier épisode du talk-show de ce dernier.

La saison 2 très attendue du talk-show d’Arbaaz Khan « Pinch » est sortie mercredi 21 juillet et son premier invité n’était autre que Salman lui-même. « Pinch 2 » se concentre sur les trolls des médias sociaux et sensibilise à la cyberintimidation à laquelle sont confrontées les célébrités.

Arbaaz Khan a posé des questions très « pinçantes » à Salman qui a répondu à toutes comme un patron. Arbaaz a lu des commentaires très méchants sur les publications de Salman sur les réseaux sociaux. L’un des commentaires affirmait que Salman Khan vivait à Dubaï avec une femme et une fille adolescente.

« Kahan chhupa baitha hai darpok. Bharat mein sab jaante hain ke tu Dubai mein apni biwi Noor aur 17 saal ki beti ke saath hai. Bharat ke log ko kab tak murkh banaiga (Où te caches-tu, lâche ? Toute l’Inde te connaît êtes à Dubaï avec votre femme et votre fille de 17 ans. Combien de temps encore allez-vous essayer de nous tromper) ? », a lu le commentaire.

Clairement déconcerté par la question, Salman a demandé : « C’est pour qui ? » ce à quoi Arbaaz a répondu que le commentaire lui était en effet destiné. Réagissant à la question, l’acteur de ‘Dabangg’ a déclaré: « » Ces gens sont très bien informés. Tout cela est de la foutaise. Je ne sais pas à qui ils ont parlé sur, et où ils ont posté. Cette personne pense-t-elle vraiment que je vais les honorer avec une réponse? Frère, je n’ai pas de femme. Je vis en Inde, à Galaxy Apartments, depuis l’âge de neuf ans. Je ne vais pas répondre à cette personne, toute l’Inde sait où j’habite.

Au cours de l’émission, Salman a également révélé qu’il ne vérifiait pas les commentaires et les likes sur ses publications. Arbaaz Khan a lu un autre commentaire sur le message de Salman où un utilisateur a déclaré que l’acteur s’était « bien installé » en prenant son argent et en le réclamant. Réagissant au commentaire du troll, Salman a répondu: « Paisa nahi churaya, shayad dil churaye honge (je n’ai pas volé d’argent, j’ai dû voler des cœurs). »

Sur le plan professionnel, Salman a été vu pour la dernière fois dans ‘Radhe’ qui a reçu des critiques négatives de la part des critiques et du public. Il commencera bientôt le tournage de son prochain projet « Tiger 3 », qui met également en vedette Katrina Kaif. Il a également ‘Antim: The Final Truth’, ‘Kabhi Eid Kabhi Diwali’ et ‘Kick 2’ dans le pipeline.